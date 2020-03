Espanya registra menys nous casos i morts que els últims 2 dies

Espanya ha comptabilitzat, en les últimes 24 hores, menys positius i morts per coronavirus que els que va recomptar tant dissabte com diumenge. Les dades que el ministeri de Sanitat ha fet públiques aquest migdia són especialment positives en el cas de les defuncions, perquè es trenca amb una funesta ratxa de tres dies consecutius de rècords: han mort 812 persones en 24 hores, mentre que dissabte es van recomptar 832 decessos, i diumenge, 838. Fins ara, el coronavirus ha provocat la mort de 7.340 persones a Espanya.

Pel que fa al nombre de contagis, Espanya segueix declarant-ne menys cada dia. En les últimes 24 hores Sanitat comptabilitza 6.398 nous casos, un augment del 8,1% que sembla consolidar l'alleugeriment de la corba de contagis. Per comparar, diumenge van ser 6.549 els nous positius, i dissabte, 8.189; però dijous eren 8.578.

De fet, segons la responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, des del dimecres 25 de març observen un canvi de tendència respecte a l'increment mitjà diari del nombre de contagis. Així, mentre del 15 al 25 de març va ser d'un 20%, segons dades del ministeri de Sanitat, des del 25 de març aquest increment ha passat a ser del 12%. "És el que esperàvem després de les mesures de distanciament social, que al cap de 9 o 10 dies hi hagués un cert canvi en la tendència", ha dit Sierra.

Tot i això, Espanya ha superat les xifres oficials d'infectats de la Xina. Si al gegant asiàtic, origen del brot, tenien comptabilitzats 82.152 casos fins ahir diumenge, segons les dades oficials del règim, els contagiats a l'estat espanyol ja són 85.195. S'ha de tenir en compte, igualment, que la xifra pot estar influenciada, d'una banda, per les diferents acusacions de mitjans al govern xinès per haver falsejat les dades i, de l'altra, pel fet que encara no s'ha posat en marxa cap sistema de tests ràpids fiables a Espanya després del fiasco de la primera remesa comprada, precisament, a la Xina.

La dada positiva són els curats, que ascendeixen a 16.780, tot i que el ritme d'altes ha baixat: s'han declarat curats 2.071 pacients des d'ahir, mentre que dissabte van ser 2.928. La disminució és del 29%. Les dades s'han d'entomar amb "moltíssima cautela", segons ha afirmat Sierra, que compareix en substitució de Fernando Simón, el director d'aquest ens, que ha donat positiu per covid-19 i està en aïllament. Com ell, hi ha 12.298 sanitaris contagiats per coronavirus.

La pressió a les UCI

Ara bé, el que preocupa als responsables públics és la pressió hospitalària que ja estan patint molts centres sanitaris i que es pot agreujar en els pròxims dies. A hores d'ara, fins a 5.321 malalts necessiten un llit d'UCI, 324 dels quals ho han requerit en les últimes 24 hores. De fet, María José Sierra ha afirmat que Catalunya i la Comunitat de Madrid estan "al límit de les seves capacitats" pel que fa a les UCI.

"El que més ens preocupa és la pressió sobre les UCI. Tot i que la tendència s'està reduint [de contagis], la pressió en les pròximes setmanes serà important", ha afirmat Sierra. En aquest sentit, Sierra ha explicat que estan "valorant" un possible trasllat de pacients entre comunitats autònomes que tinguin centres amb més llits d'UCI. A hores d'ara, el que s'està fent és trasllat de material entre les comunitats que més en necessiten i les que menys.

En els pròxims dies, el govern espanyol també està pendent de l'arribada d'un milió de tests ràpids provinents de la Xina en un avió de transport militar portat per efectius del ministeri de Defensa. Es tra cta d'una partida que hauria de substituir els 640.000 tests ràpids que van sortir defectuosos i que el govern espanyol va acabar retirant.

D'altra banda, a la mateixa roda de premsa dels responsables tècnics s'ha informat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut 84 persones en les últimes 24 hores. El director operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, ha informat de 63 detencions en les últimes 24 hores i 4.810 sancions per incomplir les mesures decretades per l'estat d'alarma. Així, González ha denunciat el cas d'un home a Ceuta que es va escapar de l'hospital després de ser diagnosticat amb una pneumònia i saltar-se l'aïllament. L'home va ingressar a presó. A més, José Manuel Santiago, general de la Guàrdia Civil, ha informat que el cos ha detingut 21 persones, a part de més de 2.100 vehicles interceptats per saltar-se el confinament.