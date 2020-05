Salut proposa dividir Catalunya en nou regions per fer el desconfinament

Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona ciutat, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Girona. Són les 9 regions sanitàries que ha proposat la Generalitat per dur a terme el desconfinament, descartant les províncies amb què pretén organitzar la desescalada el govern espanyol. Ahir a la tarda, fonts del departament de Salut van insistir reiteradament que la proposta que va traslladar la consellera Alba Vergés al ministre Salvador Illa en una reunió telefònica havia estat acceptada, però el ministeri de Sanitat no va confirmar-ho.

Fonts del govern espanyol van assegurar que no hi havia res en ferm i que estudiarien les propostes que es plantegessin, tal com estableix l’ordre ministerial publicada ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Catalunya es converteix així en la primera comunitat a fer una proposta de divisió alternativa, després que d’altres autonomies com Galícia, el País Valencià, Andalusia o l’Aragó hagin reclamat poder desconfinar per comarques o també unitats sanitàries però sense detallar-ne el mapa.

El 30 d’abril, la conselleria que dirigeix Vergés va fer arribar el seu plantejament a Illa, basat en les regions, tot i que en funció de com evolucioni la malaltia Salut podria proposar unitats territorials més petites, com les àrees bàsiques de salut (ABS) -les que corresponen a cada centre d’atenció primària- o agrupacions d’aquestes àrees.

Ara mateix Catalunya té 7 regions sanitàries, però per respondre a l’alta densitat poblacional de l’àrea metropolitana, s’ha dividit la regió de Barcelona en tres àrees: Metropolitana Nord -Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental-, Metropolitana Sud -l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès Sud- i Barcelona ciutat. Es tracta d’àrees geogràfiques importants perquè fixaran la mobilitat de les persones que hi viuen a partir de la fase 1 del desconfinament, prevista per a l’11 de maig.

Un cop es defineixi que el desconfinament serà per regions sanitàries o províncies, Salut haurà d’enviar a Madrid com a molt tard dimecres la capacitat assistencial en cadascun d’aquests territoris. És la condició que va posar ahir Illa perquè es pugui entrar a la fase 1. Catalunya haurà de demostrar que té prou llits d’UCI i de malalts aguts a punt per si hi ha un rebrot.

Per passar a la fase 2, la Generalitat haurà de tornar a fer la petició amb una setmana d’antelació al ministeri de Sanitat i acreditar-ho amb un panell d’indicadors. És a dir, el Govern podria decidir alentir el desconfinament, com ha reclamat el president de la Generalitat, Quim Torra. Amb tot, Sanitat es reserva sempre poders per tirar pel dret quan ho consideri oportú.

TRANSPORT PÚBLIC

A partir d’avui és obligatori l’ús de mascaretes al transport públic, tant per als passatgers com per als conductors i treballadors que hi tinguin contacte. L’ocupació es limita a la meitat dels seients disponibles i a dos viatgers per metre quadrat a les zones reservades per viatjar dret. També cal dur mascareta al taxi.

BOTIGUES DE BARRI

Els establiments de menys de 400 metres quadrats poden tornar a obrir, però han de treballar amb un sistema de cita prèvia, i a l’interior del local només pot haver-hi un client per cada treballador. És obligatori mantenir una distància de dos metres amb els compradors i, en cas que no sigui possible, instal·lar una mampara o un mostrador de protecció. També cal desinfectar el local com a mínim dos cops al dia i un cop els uniformes de treballadors.

BARS I RESTAURANTS

L’hostaleria només pot preparar menjar si els clients el compren per emportar, sense consumir dins el bar o el restaurant. L’horari de recollida s’ha de fixar abans per telèfon o a través d’una aplicació per evitar aglomeracions.

MOVIMENTS EN COTXE

L’ús del cotxe continua sent el mateix que fins ara, limitat a un sol conductor, màxim dos del mateix nucli familiar en cas de poder-se justificar, i anant un al davant i l’altre al darrere.

REFORMES

A partir d’avui es reprenen les reformes en els edificis buits o locals tancats en què no hi hagi cap contacte amb persones que no estiguin relacionades amb l’obra.

PASSEJADES I ESPORT

Es mantenen les franges horàries que es van posar en marxa dissabte per a les sortides per passejar o fer esport, segons els grups d’edat.

ESPORT PROFESSIONAL

Els esportistes d’alt nivell o “interès nacional” poden començar a entrenar a l’aire lliure de manera individual dins la província on viuen. Per als altres federats que no siguin d’elit, els entrenaments estan limitats a dos cops al dia en espais a l’aire lliure en les franges de sis a deu del matí i de vuit del vespre a onze de la nit.

ARXIUS

Els ciutadans poden fer consultes de fins a 10 documents si és imprescindible i demanant cita prèvia per telèfon o per internet.