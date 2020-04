Barcelona obre un alberg per a drogoaddictes mentre duri el confinament

Barcelona té un espai a la Fira de Montjuïc per allotjar les persones sense sostre mentre duri el confinament. Però al recinte no s'hi permet l'entrada de drogues i això havia deixat fora els que en consumeixen. Per encarar la quarta setmana d'aïllament, l'Ajuntament ha anunciat que obre un alberg per a les persones sense llar amb alcoholisme i altres addiccions. Serà un espai amb 70 places que cedeix la Fundació Pere Tarrés i que gestiona l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Així també es volen evitar cues a les sales de venipunció per a consumidors, on les normes d'aforament ara són més estrictes pel confinament del covid-19. Tot i la presència de toxicòmans, els Mossos d'Esquadra diuen que el tràfic i els narcopisos han baixat, com ja ha passat amb els delictes.

"Les persones sense sostre i drogodependents que estan al carrer han d'anar voluntàriament als espais que s'han obert", recorda el cap dels Mossos a Ciutat Vella, l'intendent Rafael Tello. Els agents no els hi poden obligar i, segons Tello, el confinament també provoca que quan els veïns surten al carrer per anar a comprar tinguin la sensació que es creuen amb més gent que consumeix o trafica. "Són més visibles, però és una percepció subjectiva", assegura l'intendent. La imatge de cues a les sales per a consumidors havia posat en guàrdia alguns veïns, que deien que s'hi produïen baralles i més drogoaddictes es punxaven a fora. "Es barallen igual que abans. Per a ells la situació no ha canviat. És un problema social", insisteix Tello.

Per això, l'alberg al carrer Numància pretén acollir els toxicòmans i reduir-ne la presència al carrer. L'ASPB apunta que el nombre d'usuaris a la narcosala Baluard, a l'avinguda Drassanes, ja ha caigut un 20% des que es va declarar l'estat d'alarma fa tres setmanes, però admet que són més visibles perquè ara han d'esperar fora. Grups de l'oposició com ERC havien demanat aquest espai específic –que al final és un alberg– per a persones amb addiccions.

Confusió amb lladres

Al barri del Raval, on sempre s'ha concentrat el fenomen dels narcopisos, algunes entitats de veïns encara es queixen que alguns locals continuen amb la seva activitat. Però l'intendent dels Mossos respon que els narcopisos que queden actius es poden comptar amb els dits d'una mà. "N'hi ha algun que està en seguiment, perquè les investigacions en marxa ara no es poden executar", explica Tello, però afegeix que les molèsties que tenen alguns veïns de pisos ocupats no es dediquen a la venda de drogues, sinó als robatoris. "La majoria estan denunciats, però poden crear molèsties. Són persones que no tenen on viure i ocupen pisos", apunta.

Els veïns del pàrquing subterrani a tocar de la plaça Folch i Torres, que és municipal i on els toxicòmans es punxen, també denuncien que divendres i dissabte de la setmana passada van patir dos incendis que atribueixen als consumidors. La solució del consistori ha sigut posar un vigilant durant el dia i dos a la nit. El cap dels Mossos a Ciutat Vella explica que, tot i els incidents que passen, la delinqüència "ha baixat en picat", a menys de la meitat. "Ara quan tenim robatoris als establiments que poden obrir, com que són els únics que hi ha, sembla que hi hagi més afectació. Però no és així. Són menys robatoris i atracaments que abans", conclou Tello.

A part de l'alberg per a drogoaddictes, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha anunciat que Barcelona també obre un espai de 15 places per a persones grans, sense simptomatologia del coronavirus, però que no poden estar soles a casa seva. Se situarà a la planta baixa de la residència Ronda de Dalt.