Educació contractarà 8.258 nous professionals als centres el curs que ve, 5.417 dels quals seran docents

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que el Govern contractarà 8.258 nous professionals que s'incorporaran el curs que ve als centres públics i concertats per fer front a l'emergència educativa. "Mai el departament havia contractat per a un curs tant de personal nou", ha afirmat el conseller, que també ha posat en relleu que "per primera vegada el pressupost en educació augmentarà en un context de crisi econòmica". De fet, 1.276 de les contractacions ja estaven previstes en els pressupostos del 2020, però prop de 7.000 s'han hagut d'afrontar a causa de l'emergència educativa per la crisi del covid-19.

Els nous contractes, que suposaran una despesa extra de 456 milions d'euros, no es repartiran de manera "simètrica" –seria una "opció poc qualitativa", ha dit–, sinó que s'intervindrà allà on sigui més necessari: es prioritzarà que els nous docents serveixin per rebaixar ràtios en aquells centres saturats "amb 33 alumnes a l'ESO o 27 a primària" i es reforçarà l'escola inclusiva en aquells centres amb alumnes més vulnerables.

D'aquestes noves incorporacions, 6.682 en total, que representen el 80% de les contractacions, serà personal que treballarà a l'aula. El gruix més important seran els 5.417 nous docents, que sortiran de la borsa d'interins: es contractaran 2.409 mestres d'infantil i primària per a centres públics i 666 per a centres concertats; 959 professors d'ESO per als instituts, 241 per als centres concertats i 213 per a FP; i també es reforçaran les aules d'acollida, amb 200 noves contractacions als centres públics i 50 als concertats. La resta de professionals d'aula –1.265 en total– seran professionals d'atenció educativa, destinats sobretot a garantir una educació inclusiva. Per això es fitxaran mestres i professors específics per atendre els alumnes més vulnerables, així com 204 educadors, fisioterapeutes o treballadors socials.

El departament també preveu incorporar personal fora de l'aula. I aquí agafen protagonisme figures com els monitors de menjador, els integradors socials i el personal d'administració i serveis. En total es fitxaran 1.239 professionals de monitoratge (per al temps del migdia i temps no lectiu, per exemple), s'incorporaran 350 tècnics d'integració social i 75 educadors socials en centres d'alta complexitat i hi haurà 337 nous contractes per a personal d'administració i serveis (administratius i conserges, que aniran tots en centres públics).

Ara bé, les contractacions que es consideren "estructurals" i que, per tant, es consolidaran i es mantindran els anys següents seran les 1.276 incloses en el pressupost del 2020. Les contractacions anunciades per Bargalló són notablement superiors a les que es van anunciar fa alguns dies. Segons van quantificar fa dues setmanes tres consellers d'ERC –el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; el d'Educació, Josep Bargalló; i la de Salut, Alba Vergés–, s'invertiran 370 milions d'euros extra en educació per contractar almenys 5.000 professionals als centres. Aquell mateix dia, el president de la Generalitat, Quim Torra, va elevar la xifra i va dir que "d'entrada" es faria una inversió extra per contractar "entre 6.000 i 10.000 professors més" per al curs que ve. De tota manera, són xifres que estan molt lluny de les demandes dels sindicats, que troben insuficient la nova dotació en personal.