Educació estudia fer tests massius al professorat després de Nadal

El departament d'Educació reitera que escoles i instituts són espais segurs on, de fet, es detecten molts menys casos de covid que a la comunitat, però estudia noves mesures per aplicar als centres després de Nadal. Així ho ha explicat el conseller Josep Bargalló en una entrevista a TV3, on ha avançat que es plantegen fer tests massius als professors i altres professionals dels centres educatius i també donar-los prioritat en la vacunació. El professorat està en la segona tanda de vacunes segons la planificació europea. "¿Poden haver-hi més mesures? N'estudiem constantment, i algunes segurament les aplicarem al tornar de Nadal", ha defensat.

Bargalló ha assegurat que el tancament total de les escoles no ha estat mai sobre la taula i que la taxa d'incidència s'ha aconseguit abaixar més a les escoles que a la comunitat, i que sempre hi ha la meitat de casos a escoles i instituts que al conjunt d'àmbits. Ha dit, en aquest sentit, que ara hi ha menys d'un 0,1% de PCR fets en centres educatius que donin positiu: "Ens vam comprometre a la màxima seguretat i les dades demostren que la tenim". "La pandèmia ha canviat moltes coses del món de l'educació", ha dit, però ha assegurat que "la gran victòria" és poder garantir la presencialitat.

Pel que fa a l'absentisme, ha dit que l'any passat estava al 2% en l'obligatòria i segon cicle d'infantil i que ara estem al 2,4%. "L'increment és gairebé no significatiu", ha assegurat, i ha apuntat que forma part d'un col·lectiu de pares i mares "catastrofistes", amb por al contagi, i d'un altre de "negacionista", que no vol mesures de seguretat.

El conseller ha explicat que encara no s'han extret automostres per a les proves de covid als centres, un punt que va generar polèmica perquè d'entrada s'havia de fer sota la supervisió dels professors als instituts. Ha assegurat que quan es facin hi haurà professionals de la salut per a l'assessorament i no els professors sols. Bargalló ha explicat que això es farà quan les autoritats sanitàries decideixin fer el pas de les proves PCR a un altre tipus de proves.

"Xifres altíssimes" de substitucions

Pel que fa a les substitucions, ha assegurat que s'han cobert "xifres altíssimes", tot i que admès que hi ha hagut problemes quan hi havia molts professors confinats i que s'han hagut d'"exprimir" les bosses de primària i posar algun professor de secundària amb títol de pedagogia a fer primària. També ha apuntat que hi ha dificultats recurrents per trobar professors de secundària de català, castellà i matemàtiques.

Ha lamentat que en els últims anys s'hagin fet "poc atractius" els estudis de filologia catalana, espanyola i matemàtiques, de manera que no s'han generat prou titulats i per això ara costa trobar professionals per a totes les substitucions a secundària. "Hem de prestigiar més la feina del professorat, segur", ha admès, i ha lamentat l'opinió pública de l'estiu que preveia que l'escola seria un caos.

Pel que fa als ordinadors i paquets de connectivitat necessaris per garantir que tothom pot seguir les classes a distància, el conseller ha tret pit del fet que Catalunya sigui l'única comunitat autònoma que ha comprat ordinadors per als professors i per a tots els alumnes d'ESO, batxillerat i FP. Ha concretat que s'han comprat 92.000 connectivitats i que se n'havien entregat ja gairebé unes 50.000. També 90.000 ordinadors per al professorat, dels que han arribat 55.00 i ja s'han començat a repartir. Per últim, s'han comprat 225.000 dispositius per als alumnes i n'han arribat uns 20.000, que ha afirmat que també s'estan repartint ja. Si les compres estan arribant amb retard ha assegurat que és per la saturació del mercat, però creu que, en qualsevol cas, arribaran abans que els 30.000 ordinadors que ha promès l'Estat i que s'esperen per a l'abril.

El conseller també ha defensat que el model actual d'escola permet plantejar-se que s'aprovi el batxillerat amb alguna assignatura suspesa : "Si pensem en un model d'escola antic i memorístic, el fet de passar de curs amb assignatures suspeses no funciona, però en una escola amb treball cooperatiu i coneixements transversals com l'actual, on hi ha avaluació conjunta, no importa la part sinó el tot".

També s'ha referit al fred a les aules. Bargalló ha admès que, com a conseqüència de les recomanacions sanitàries, les condicions climatològiques de les escoles són més dures aquest any, com passa en tots els àmbits, també en bars i restaurants, teatres i les cases particulars. "Les mesures de ventilació són per a tots i hem d'airejar més". Per això, ha defensat que els alumnes vagin a classe amb diverses capes de roba.

"La llei Celaá ens dona la raó"

Pel que fa a les escoles que segreguen per sexes, ha demanat que s'apliqui ja la llei Celaá, que és "molt clara en la matèria". "La llei Celaá ens dona la raó a nosaltres", ha dit en referència a la possibilitat de retirar-los el concert , independentment de la resolució judicial que accepta les cautelars en contra de la decisió d'Educació.