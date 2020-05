Almenys un 5% de la població espanyola ha generat anticossos contra el coronavirus

Un 5% de la població espanyola ha generat anticossos contra el coronavirus. És una de les conclusions de la primera onada de l'estudi epidemiològic que ha tirat endavant el ministeri de Sanitat, en coordinació amb l'Institut Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística, i que els representants d'aquests organismes han presentat en roda de premsa aquesta tarda. A la província de Barcelona, el grau d'immunitat és una mica més alt que la mitjana estatal i arriba fins a un 7%, tot i que a tot Catalunya és d'un 5,9%. "Estem lluny de dir que hi ha immunitat de grup amb aquests resultats", ha dit la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán. En total, hi han participat un 75% dels pacients que s'han contactat, un fet "poc habitual", ha dit la mateixa Pollán.

Segons ha explicat la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, una altra de les conclusions de l'estudi és que hi ha una "gran variabilitat geogràfica" en el grau d'immunitat. "Hi ha més prevalença on hi ha més casos", ha dit. Ara bé, Pollán ha explicat que no han trobat diferències sobre la generació d'anticossos entre homes i dones ni tampoc per grups d'edat.

L'estudi va començar la setmana del 27 d'abril -amb 15 dies de retard del previst- i té per objectiu esbrinar el grau d'immunitat que ha desenvolupat la societat espanyola davant del covid-19. En aquesta primera onada, les dades que s'han obtingut són del 27 d'abril a l'11 de maig. "Ens aporta una radiografia de l'epidèmia en el nostre país", ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en roda de premsa. L'estudi, però, encara es troba en una fase preliminar, segons ha explicat la directora de l'Institut Carlos III de Madrid, Raquel Yotti, que ha remarcat que encara hi ha pendents dues onades més de tests als pacients que participen a l'estudi. "Hem d'acabar de consolidar la informació i incrementar les dades", ha detallat. Yotti ha explicat que 1.416 centres de salut, la majoria d'atenció primària, amb més de 2.600 professionals, participen en l'estudi.

En total, el ministeri preveu fer tests a unes 36.000 famílies, que el ministeri calcula que es traduiria en unes 60.000 persones. De fet, la setmana passada, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que en aquesta primera onada de l'estudi hi havien participat 46.700 persones. L'estudi està dissenyat en tres onades i els resultats finals no arribaran fins al mes de juny. De fet, el govern espanyol havia assegurat que basaria el disseny del desconfinament en aquest estudi, però el cert és que la desescalada ha començat abans de tenir els resultats d'aquest estudi.

Com es fan els tests? Els pacients que han entrat a formar part de l'estudi, se'ls fan dues proves fins a tres vegades. La primera és un test d'anticossos en què n'hi ha prou amb una punció al dit. La segona és un anàlisi de sang que s'haurà de fer al centre mèdic per poder analitzar més en profunditat els resultats. Per aquest estudi, els tests ràpids que s'han utilitzat (els que es fan a través d'una punció al dit) són de l'empresa ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH i, segons la mateixa empresa, tenen una sensibilitat d'entre el 88% i el 97%. Segons els responsables tècnics de l'estudi, en aquesta primera onada s'han fet també els anomenats tests ELISA, que consisteixen en un anàlisi de sang. Els resultats dels dos tests casen en el 97% dels casos, han explicat en roda de premsa.

A tot el món, també s'han començat a fer estudis immunològics i el secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, deia fa unes setmanes que "les dades inicials d'alguns estudis suggereixen que un percentatge relativament petit de la població, fins i tot a les àrees més greument afectades, pot haver estat infectat, no més del 2% o el 3%". D'altra banda, segons un estudi preliminar de l'Hospital Mount Sinai de Nova York basat en 1.434 malalts de covid-19 -tant casos confirmats com sospitosos- conclou que pràcticament totes les persones positives que han tingut símptomes lleus (98%) produeixen anticossos que els podrien protegir durant un temps indeterminat.