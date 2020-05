Torna a repuntar el nombre de morts per covid-19 a tot l'Estat: 176 en les últimes 24 hores

El nombre de morts per coronavirus torna repuntar lleugerament després de dos dies a la baixa: en les últimes 24 hores s'han registrat 176 víctimes mortals, cosa que eleva la xifra total de defuncions fins a 26.920. La xifra de casos ha tornat a augmentar també i, segons les dades del ministeri de Sanitat, aquest dimarts s'han comptabilitzat 426 positius nous. A tot l'Estat ja s'han diagnosticat 228.030 persones des que ha començat la pandèmia. Pel que fa a les persones que ja s'han curat, en total ja són 138.980 pacients, 1.841 més que ahir.

Aquest dimarts, tant Catalunya com Madrid han tornat a notificar casos positius antics que el ministeri ha sumat al total de contagis. Tot i que de la Comunitat de Madrid el govern espanyol no en facilita la xifra de casos antics, de Catalunya sí. Així, segons les dades del ministeri fetes públiques avui, Catalunya ha facilitat 337 casos en total aquest dimarts, dels quals 184 són nous. En canvi, en el cas d'Andalusia, el ministeri ha informat que s'han restat 48 positius que fins ara s'havien computat al total.

De cara als propers dies, segons ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, el ministeri de Sanitat està treballant per modificar els informes diaris de dades en funció de la nova ordre de vigilància epidemiològica que ha elaborat el govern espanyol. "Els sistemes de vigilància són diferents en les diferents fases de l'epidèmia", ha argumentat. Tot i que ha assegurat que mantindran "gran part" de les dades que ja es publiquen a hores d'ara, "s'adaptaran als nous indicadors" que, segons ha explicat, passen per la capacitat de detecció de la simptomatologia compatible amb el covid-19 i també amb la capacitat diagnòstica. Una detecció precoç que s'ha de fer, principalment, a través dels Centres d'Atenció Primària.

En la roda de premsa, Simón també ha anunciat que de cara dimecres o dijous, el ministeri té previst fer pública la informació preliminar de l'estudi epidemiològic que va iniciar fa dues setmanes. D'altra banda, el responsable tècnic del ministeri ha volgut explicar que alguns estudis que s'han publicat posen en dubte els resultats de les proves serològiques, que són les que detecten els anticossos. "Haurem de veure com s'interpreta en els propers dies", ha dit.

L'endemà que es posés en marxa la fase 1 en molts territoris espanyols, Simón també ha volgut enviar un missatge de prudència a la població perquè ha explicat que estan rebent molts missatges de professionals sanitaris alertant que no es compleixen les mesures de seguretat. "El que hem viscut no ho podem oblidar tant ràpid", ha avisat. De fet, Simón ha recordat el patiment dels professionals sanitaris i la xifra de morts per alertar a la ciutadania que cal respectar les mesures de seguretat sanitàries per fer les activitats permeses.