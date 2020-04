Lleuger repunt de morts per coronavirus: 325 en les últimes 24 hores

Lleuger repunt de morts per coronavirus: en les últimes 24 hores el ministeri de Sanitat ha comptabilitzat 325 defuncions i la xifra total s'eleva fins a 24.275 defuncions. També hi ha hagut un augment en el nombre de contagis diagnosticats per PCR i, segons les dades del ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores se n'han registrat 2.144 casos, cosa que fa augmentar la xifra fins a 212.917. La dada positiva és que ja hi ha 108.947 persones curades, 6.399 més que aquest dimarts.

La diferència entre les morts registrats aquest dimarts (23.822) i la xifra que ha fet pública aquest dimecres el ministeri de Sanitat (24.275) no concorda, ja que si fem la resta obtenim un nombre més alt de víctimes mortals (453) que les que ha donat el ministeri. Per què no quadra? L'explicació que ha donat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, és que una comunitat autònoma, Galícia, ha donat aquest dimecres una xifra de defuncions que correspon a l'acumulat de dies anteriors (128) i, per tant, que el ministeri no ha comptabilitzat com a noves defuncions de les últimes 24 hores (7), tot i afegir-les en el total.

Catalunya continua sent la comunitat on hi ha més víctimes mortals de tot l'Estat, tot i que la xifra que aporta el ministeri (97) no inclou la dada que aporten les funeràries catalanes i que utilitza el departament de Salut per fer el seu còmput diari (ahir va ser de 150).

Les dades dels contagis aportades aquest dimecres tampoc són del tot acurades, segons ha admès el mateix Simón en roda de premsa. Dels més de 2.000 casos nous registrats en les últimes 24 hores, almenys 900 "no coincideixen amb la definició de PCR", és a dir, que no són casos actius del virus. I aquesta variació, segons el portaveu de Sanitat, es deu a les dades aportades també per Galícia, que ha proporcionat els positius detectats a través de PCR i també de tests serològics (la prova que detecta els anticossos que ha generat el cos un cop ha passat la malaltia). De tota manera, Simón ha reconegut que, tot i aquesta imprecisió en les dades, "l'evolució no ha anat tan a la baixa" com els últims dies. De fet, la xifra d'avui s'aproxima als nivells del cap de setmana, quan el ministeri va començar a aportar només dades de PCR (i va deixar de publicar les dades de les proves d'anticossos).

A la Comunitat de Madrid hi ha hagut un augment considerable de casos positius respecte aquest dimecres i s'ha passat de 363 contagis a 981 (el que suposa un augment de l'1,6%). De fet, la xifra de casos positius a la comunitat madrilenys suposa gairebé la meitat de casos registrats aquest dimecres a tot l'Estat i és el territori on més s'ha disparat aquesta xifra, seguit de Cantàbria i Catalunya. Al territori català la xifra ha passat de 403 a 496, segons les dades de PCR aportades pel ministeri.

Mesures de mobilitat amb un índex de transmissió menor a 1

Simón no ha volgut especificar quins llindars s'haurien d'establir en els indicadors que el govern espanyol farà servir per passar d'una fase a l'altre en el pla de desconfinament. Considera que tots els indicadors van interrelacionats i no ha volgut detallar en quin punt es pot passar d'una fase a una altra. "No posarem un llindar específic per cada indicador, hi ha una gran interrelació entre ells", ha dit. El que sí que ha explicat és que si no hi ha un nombre de reproducció del virus menor a 1 de mitjana en una província, no es podran plantejar mesures de mobilitat. Simón ha admès que "pràcticament tots els territoris" estan en aquesta situació.

Tampoc ha volgut posicionar-se sobre l'obligatorietat o no d'utilitzar mascaretes en els espais públics. Simón considera que s'ha de ponderar la seva utilitat en funció del lloc que s'utilitzi o la situació personal de cadascú. En aquest sentit, ha recordat que per persones que pateixen ansietat, que tenen problemes respiratoris o els mateixos esportistes és "complicat" obligar-los a posar-se-la. Per això, ha defensat "l'alta recomanació" de fer-la servir com un "hàbit" per entendre que "no estem en una situació normal". El director del comitè tècnic també ha avisat que l'ús de guants pot ser "beneficiós", però s'ha de vigilar de no tocar-nos la cara quan els utilitzem. "És preferible que fem una bona higiene, que no que tots portem guants", ha admès.