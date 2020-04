Sánchez explicarà aquesta tarda els detalls del pla de desconfinament del govern espanyol

Sis setmanes i mitja després de la declaració de l'estat d'alarma, Espanya es prepara per començar a aixecar mesures de restricció de moviments i reobrir a poc a poc l'activitat dels comerços i hostaleria. Però de la mateixa manera que va passar amb l'aprovació de l'estat d'alarma, el consell de ministres s'ha allargat a l'hora d'acabar de tancar els serrells sobre com ha de ser el pla per al desconfinament. Estava previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegués a les dues de la tarda, però la reunió s'ha allargat al final fins gairebé les 16h i el president espanyol ha ajornat la compareixença per a les 18h.

De fons hi ha hagut, segons apunten a l'ARA fonts del govern espanyol, la precipitació de Sánchez el cap de setmana amb l'anunci de la presentació ja aquesta setmana del pla per al desconfinament, que Sánchez ha batejat com el "Pla per a la transició cap a una nova normalitat". De fet, dimecres de la setmana passada el president espanyol va refredar la desescalada davant del Congrés i va situar la transició per a la segona setmana de maig. Però veient que d'altres països ja estaven anunciant els seus plans, Sánchez no volia quedar-se enrere i ha forçat una presentació del pla que encara no ha estat ni detallat a les comunitats autònomes. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va tornar ahir dilluns a reunir tots els consellers autonòmics del ram en la comissió interterritorial de Sanitat, però a la reunió no es va presentar el pla i se'ls va convocar a una nova trobada aquest dimarts.

Un nou comitè de la desescalada sense uniformats

A banda, la Moncloa ha tirat endavant una sèrie de canvis pel que fa a la gestió de la crisi. Des de dilluns que ja no compareixen uniformats a la sala de premsa i només ho fa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón. A més, a partir de demà dimecres, els representants de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i les Forces Armades ja no participaran en les reunions diàries. Fonts de la Moncloa han informat que el denominat Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus es transforma en el Comitè Tècnic per a la Desescalada. Aquest grup estarà presidit per Sánchez i hi participaran els quatre vicepresidents del govern espanyol, així com els superministres de l'estat d'alarma o autoritats delegades –Interior, Transports, Defensa i Sanitat–, a més de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz. També hi serà Simón, tot i que en un primer moment la Moncloa no el mencionava en el comunicat que han difós.

Després d' aconseguir des de fa dues setmanes participar en aquestes reunions –en que inicialment només hi havia els superministres per part del govern espanyol–, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, aconsegueix ara incorporar-hi una altra de les seves ministres, la titular de Treball. Sánchez torna a reforçar la comunicació i inclou al comitè de desescalada el director del gabinet de Presidència, Iván Redondo, el secretari general de la Presidència, el secretari d'estat de Comunicació i el director del gabinet de la vicepresdència de Drets Socials.