Catalunya supera els 10.000 morts per coronavirus

El coronavirus ja ha causat la mort d'almenys 10.000 persones a Catalunya. Segons les dades del departament de Salut, publicades aquest dimarts al vespre, les víctimes s'eleven a 10.073, després de registrar-se 150 defuncions en les últimes 24 hores, un augment de l'1,5%. La xifra és lleugerament més baixa que dilluns, quan van ser 159. Aquesta dada, que s'obté de les funeràries des del canvi de criteri en el recompte, inclou tant els casos que havien donat positiu en vida com els sospitosos. D'altra banda, aquest dimarts ha tornat a augmentar, per tercer dia consecutiu, el nombre de nous positius, 1.510, mig miler més que dilluns. En total, 51.672 catalans estan contagiats, mentre que gairebé 30.000 han superat la malaltia (29.574). La bona notícia, però, és a les UCI, on segueix baixant la pressió: ara mateix hi ha 749 pacients, trenta menys que dilluns, i la meitat respecte a fa tres setmanes, quan es va arribar al pic.

Les 10.073 defuncions s'han produït majoritàriament en hospitals, on han perdut la vida 5.835 ciutadans per la pandèmia, 66 més que el dia anterior. Això representa el 57,9% del total de víctimes. Després a les residències, on aquest dimarts s'han registrat 50 defuncions més i ja hi ha 2.902 víctimes entre la gent gran que hi vivia, el 28,8% del total de morts per covid-19. Quatre persones més han mort al seu domicili i en un sociosanitari, fet que ha elevat el total a 568 (5,6%) i 120 (1,2%), respectivament. La resta estan pendents de classificar per falta d'informació.

50% de residents contagiats o amb símptomes

Les residències, mentrestant, segueixen vivint un calvari amb el covid-19. Augmenten les víctimes i els contagis. En les últimes 24 hores s'han registrat 190 positius nous, amb la qual cosa s'ha elevat el total a 10.556 persones grans contagiades. A banda, hi ha 22.518 residents més aïllats amb símptomes. En total són 33.074. O, el que és el mateix, que el 51,6% d'interns o estan infectats o tenen símptomes. Cal afegir-hi 5.362 treballadors aïllats, un 7,1% de la plantilla. Aquesta última dada, però, és inferior a la del dia anterior, ja que unes 200 persones han pogut tornar aquest dimarts al seu lloc de treball, un cop superada la malaltia.

També segueix a l'alça el nombre de contagis diaris, que ha augmentat per tercer dia consecutiu. Aquest dimarts s'han registrat 1.510 positius confirmats, i a Catalunya ja hi ha 51.672 ciutadans amb covid-19, un augment del 3%. D'aquests, 8.039 són professionals sanitaris, un 15,6% de tots els positius. A més, 111.107 ciutadans tenen símptomes i estan pendents de fer-se el test. Això suposa un augment del 5,4%, després de 5.659 nous sospitosos aquest dimarts, la xifra més alta des que Sanitat informa també d'aquest paràmetre. En total, 162.779 ciutadans contagiats o amb símptomes.

L'ocupació a les UCI baixa a la meitat

Ara bé, aquest dimarts ens ha deixat bones notícies a les UCI, on dia rere dia baixa la pressió a les unitats de crítics. Tot i que s'han decretat 16 ingressos nous, molts més les han pogut abandonar, en la majoria dels casos per ser traslladats a planta. Ara mateix hi ha 749 ingressats, 30 menys que dilluns. Això vol dir que, des del dilluns 6 d'abril, quan es va arribar al pic, amb 1.529 catalans ingressats, la xifra ha anat baixant i ara n'hi ha la meitat.

Finalment, aquest dimarts han rebut l'alta mèdica 640 pacients, bastants menys que el dilluns, quan van registrar-se'n 1.085. Tot i així, la dada permet afirmar que 29.574 ciutadans ja han superat el covid-19 a Catalunya.