Espanya suma 435 morts per coronavirus, una xifra similar a la d'ahir, però repunta el nombre de contagis

El govern espanyol eleva a 21.717 el nombre de víctimes mortals per coronavirus: en les últimes 24 hores han mort 435 persones, una xifra similar a la d'aquest dimarts, que a tot l'Estat va ser de 430. El nombre de contagis continua a l'alça i ja se situa en 208.389 (33.153 són personal sanitari). De fet, en les últimes hores hi ha hagut un augment de 4.211 casos, una xifra superior a la d'ahir (3.968). El responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha descartat que aquest repunt es degui al retorn a la feina dels treballadors de serveis no essencials, sinó que ha tornat a atribuir-lo a l'increment de tests diaris. Pel que fa al nombre d'altes, aquest dimecres se n'han registrat 3.401, cosa que eleva el total a 85.915.

Les xifres de víctimes mortals que ha facilitat el ministeri de Sanitat sobre Catalunya continuen sense coincidir amb les que va fer públiques aquest dimarts a la nit el departament de Salut. Mentre que la Generalitat va reportar ahir un total de 176 persones mortes en centres hospitalaris (la xifra que el departament envia al ministeri, tot i que el departament fa el còmput total amb la xifra de les funeràries), aquest dimecres el ministeri de Sanitat ha xifrat en 95 l'augment de defuncions a Catalunya. Les dades continuen sense quadrar perquè el ministeri de Sanitat agafa la xifra que li proporciona Salut Pública.

El nombre de contagis ha augmentat lleugerament respecte a aquest dimarts i s'ha tornat a situar en un augment diari del 2%. En l'informe del ministeri de Sanitat també es diferencien els tests d'anticossos que s'han fet per detectar els casos que són asimptomàtics i que ja haurien passat la malaltia. En total són 1.317 casos, segons les dades aportades per vuit comunitats autònomes. En aquests casos no estan comptabilitzats els 1.027 que hauria aportat Catalunya i que, segons el ministeri, són positius que encara s'està determinant "si presentaven o no símptomes en el moment del diagnòstic".

Segons ha explicat Simón, "gairebé la meitat dels nous casos" positius (4.211) s'han diagnosticat a través de proves serològiques, és a dir, les que detecten els anticossos que genera el cos un cop ha passat la malaltia. Segons Simón, l'increment de positius d'aquest dimecres i dels últims dies s'explica pel fet que ara s'estan "diagnosticant" part de casos asimptomàtics. De fet, el portaveu de Sanitat ha assegurat que a partir d'aquests tests ràpids es podran diferenciar els casos greus dels lleus: "Serà clau per detectar cada cas en les pròximes setmanes per lleu que sigui".

Simón veu més arriscat que els nens vagin al supermercat que no a passejar

Després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, anunciés aquest dimarts que a partir de la setmana que ve els nens podrien sortir a passejar una estona cada dia, Simón ha defensat aquesta mesura i ha assegurat que sortir a donar un tomb pel carrer té menys risc que no pas que els nens vagin al supermercat, tal com havia anunciat prèviament el govern espanyol. "Hi ha una proximitat major [al supermercat] que si una família va sola a passejar pel carrer", ha afirmat, tot i que ha matisat que això no significa que "hi hagi un risc més elevat" en aquests establiments si es mantenen les distàncies de seguretat. Això sí, el director del comitè tècnic del govern espanyol ha avisat que no tindria sentit que els supermercats es "tornessin a massificar". "Si les famílies poden treure a passejar ells sols els seus fills, potser no cal que els portin al supermercat", ha dit, i ha remarcat que els passejos s'han de fer sols i sense ajuntar-se amb altres famílies.

En aquest sentit, ha insistit que en les normes decretades pel govern espanyol en el marc de l'estat d'alarma ja es permetia que els nens poguessin acompanyar els adults a comprar –tot i que l'executiu ho havia fet pensant en les famílies monoparentals o els adults que no tenien amb qui deixar el fill quan havien de sortir a comprar–. Per això, quan se li ha preguntat per què els passejos dels nens no poden estendre's també als joves de 14 a 18 anys, Simón ha recordat que ja podien sortir al carrer per fer activitats "essencials" com anar a comprar o passejar el gos.

De què depèn que es relaxin més mesures de confinament?

Tot i que la corba de contagis va a la baixa i que, segons Simón, s'ha incrementat el nombre de tests diaris, el portaveu de Sanitat considera que fins que no es pugui "garantir" la detecció i el diagnòstic d'un nombre de casos més alt i també dels seus contactes, les mesures de confinament no es podran relaxar i no es podrà caminar cap a una fase de transició. Però no només la detecció. Simón considera que també s'ha de garantir que hi haurà prou capacitat assistencial per absorbir el "risc de petits episodis epidèmics". A més, el director del comitè tècnic també ha apel·lat a la responsabilitat individual de cadascú. "Hem de conscienciar-nos com a ciutadans. Quan les mesures restrictives canviïn, hem d'assumir la part que ens toqui perquè els comportaments de risc siguin els menors possibles", ha afirmat. Tot i que Simón no ha volgut posar data a l'inici de la desescalada, el president espanyol, Pedro Sánchez, sí que ha avisat aquest dimecres des del Congrés de Diputats que la "nova normalitat" no arribarà fins a finals de maig.