Els menors de 14 anys podran sortir amb adults a fer les activitats ja permeses però no a jugar

El govern espanyol treballa en la progressiva sortida dels infants al carrer a partir de dilluns. Dissabte el president, Pedro Sánchez, ja va anunciar que a partir del dia 27 que podran sortir de casa acompanyats d'un major els menors de 12 anys, després de mes d'un mes confinats, però durant una estona breu. La Moncloa ha canviat d'opinió i ha apujat l'edat fins als 14 anys, tal com ha confirmat la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, que ha concretat les condicions d'aquesta mesura. "Serà una sortida controlada", ha advertit. Així, els menors de 14 anys podran acompanyar un progenitor a realitzar les tasques essencials que ja estan permeses per als adults: anar al supermercat, a la farmàcia, al quiosc i al banc, per exemple.

Aquesta tarda alts càrrecs de vicepresidència segona -en depèn la direcció general d'Infància-, de l'equip de desescalada que lidera la vicepresidència quarta de Teresa Ribera i de Sanitat mantenen una reunió tècnica per aprofundir en els detalls. Amb tot, Montero ha avançat genèricament la mesura i ha assegurat que es pot prendre perquè la possibilitat que els nens estiguin contagiats és "molt baixa", després de tants dies tancats a casa. Tot i això, es demana que se segueixin "escrupolosament" les instruccions de distanciament social i la portaveu ha apel·lat a la "responsabilitat individual" dels pares perquè es garanteixi la "seva seguretat i la dels altres". "Poc a poc", ha demanat Montero, que ha apuntat que progressivament es poden anar autoritzant altres activitats si l'evolució de la pandèmia ho permet.

A partir dels 15 anys poden sortir sols

En aquest sentit, ha assenyalat que el redactat de la nova norma serà "molt intuïtiu" i que farà comprensible que el menor pot sortir amb qui habitualment conviu, sigui un progenitor o un cuidador. Els motius queden delimitats i la durada d'aquestes tasques essencials queden subjectes al sentit comú de cadascú, tal com ha afirmat Montero. "No hi haurà ningú amb un cronòmetre calculant quan es triga a comprar el pa", ha assenyalat la ministra. Montero no ha sabut concretar si els nens hauran de portar mesures de protecció o guants, però ha afirmat que com més petits són, més complicat és que segueixin les mesures higièniques. En relació als majors de 14 anys, que no estan inclosos en aquesta mesura, poden sortir a fer aquestes compres en solitari.

Fins ara els nens podien sortir amb els seus progenitors per acompanyar-los a comprar a realitzar tasques essencials si estava "justificat". Una modificació del decret de 14 de març va habilitar aquesta possibilitat, com podria ser una pare o mare monoparental que no pogués deixar el seu fill menor sol a casa mentre sortia a fer la compra. Ara s'amplia a tots els infants menors de 14 anys. La Generalitat fa dies que reclama una actitud més flexible amb els infants, però la potestat la té el govern espanyol.

Desconfinament territorialitzat

Montero també ha anunciat que el procés de desescalada no serà necessàriament homogeni arreu de l'Estat. El consell de ministres ha aprovat una ordre que habilita el ministeri de Sanitat per adoptar mesures de més o menys restricció a cada territori en funció de la situació epidemiològica. "Permetrà prendre decisions en cada moment, fins i tot intensificar-les o retrocedir-les si els resultats no són els que s'esperaven", ha remarcat la també ministra d'Hisenda. Aquest matí el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja ha apuntat que el grau d'immunitat d'un grup poblacional difícilment podrà ser l'únic valor a tenir en compte per prendre decisions de desconfinament territorialitzat. El doctor no ha amagat que hi ha llocs com Canàries que el grau de transmissió del coronavirus està sent "nul o proper a nul" i que és de preveure que pugui alleugerir restriccions abans que altres comunitats.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat un paquet de mesures econòmiques i laborals, amb la pròrroga de la preferència pel treball des de casa com a més destacada. Montero també ha explicat que aquest dijous se celebrarà una reunió de la taula del diàleg social amb patronal i sindicats a les 11 hores del matí, en el marc de la ronda de converses que Sánchez està mantenint per abordar un Pacte de Reconstrucció per respondre a la crisi provocada pel coronavirus.