EN DIRECTE | Sánchez avisa que la desescalada no començarà fins la segona quinzena de maig: "Serà lenta"

"Convé que tots assumim que la desescalada serà lenta i gradual, perquè ha de ser segura". Amb un missatge de, sobretot, prudència, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha dirigit aquest dimecres al Congrés per demanar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins el 9 de maig. Aconseguirà, una vegada més, el suport del PP. Com ja ve advertint des de fa setmanes, ha deixat clar que hi haurà més pròrrogues. Ha presentat la descoordinació d'ahir dimarts després del consell de ministres sobre la sortida a passejar dels nens a partir del diumenge, en què la Moncloa es va veure obligada a rectificar per la pressió de partits, comunitats autònomes, ajuntaments i associacions infantils, com una mostra de la capacitat d'"escoltar" de l'executiu després d'haver "pecat de prudència". Un primer pas de la desescalada, però que realment començarà la segona meitat de maig, un cop es prorrogui ja per quarta vegada l'estat d'alarma.

"Durant les pròximes setmanes i tenint la segona meitat de maig com a horitzó de la desescalada, o fase dos de la lluita contra l'epidèmia del covid-19, les regles i les limitacions hauran d'anar variant per ajustar-se als nous escenaris", ha detallat Sánchez, insistint que les mesures seran sempre reversibles. El consell de ministres va aprovar ahir dimarts que el ministre de Salut, Salvador Illa, tingui la competència total per al desconfinament diferent per territoris, si així ho considera oportú.

Pactes per "escalons" de geografia

Sánchez ha prosseguit, de nou, fent una defensa del "diàleg" amb totes les administracions després d'haver convertit la taula per a la reconstrucció social i econòmica que va anunciar fa dues setmanes en una comissió parlamentària, a petició del líder de l'oposició, Pablo Casado. En aquest sentit, ha fet una crida a "no patrimonialitzar" qualsevol acord i ha demanat, de nou, "' arrimar el hombro' -l'executiu espanyol fa dies que utilitza aquesta expressió castellana- per demanar a totes les parts que ajudin a sortir d'aquest crisi i no es culpi només la Moncloa. Sobre un eventual acord, ha anunciat que el seu objectiu és que "els pactes de reconstrucció siguin per escalons de la geografia" espanyola. És a dir, a cada nivell: grans partits al Congrés, comunitats autònomes i municipis.

Casado demana un minut de silenci i diu que això no és una guerra

El discurs inicial ha durat gairebé una hora però ha tingut pocs anuncis de calat. Sánchez se'ls acostuma a reservar per a les intervencions en televisió del dissabte. Ha conclòs demanant centrar "tots els esforços col·lectius" en combatre la crisi i no en enfrontaments polítics. Casado no li ha donat treva: ha començat la intervenció demanant un minut de silenci i assegurant que "li fa mal Espanya". Ha acusat el govern espanyol, de nou, de convertir Espanya en el país amb més morts per coronavirus, "com cinc atemptats de l'11-M en un dia" i "més que en les morts d'aliats en el desembarcament de Normandia". "Això no és una guerra, és una hecatombe en vides humanes", ha etzibat. "No ha fet referència al nombre de víctimes, i no és casual ni moral", ha retret al president.

El líder del PP ha anunciat finalment que el seu partit tornarà a votar favorablement a la pròrroga, per bé que ha deixat clar que el govern "no peca de prudència, sinó d'incompetència", perquè està posant per davant la "propaganda que els bous de la gestió". Casado no ha elevat tant el to com altres dies, a diferència del president de Vox, Santiago Abascal, que ha mantingut el llistó acusant Sánchez i el seu govern de voler convertir Espanya en una "presó chavista". De fet, el líder de l'extrema dreta ha mantingut la seva obsessió amb criticar el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i ha insistit en exigir la seva dimissió, així com del president. "Són un frau i una calamitat que ha omplert Espanya de fèretres", ha reblat, i ha afirmat que les residències s'han "convertit en gulags". Vox tornarà a votar en contra.