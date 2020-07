Grifols enllesteix un anticòs "hiperimmune" al covid-19 per començar a fer assajos clínics

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols ha anunciat aquest dimarts que ja ha lliurat els primers lots "d'immunoglobulina hiperimmune anti SARS-CoV-2" per tal que pugui ser utilitzada en assajos clínics. Es tracta d'un anticòs desenvolupat específicament per tractar la infecció per covid-19 que, segons la companyia, "proporciona una immunització passiva als pacients, enforteix el sistema immunitari i podria utilitzar-se tant per a la prevenció com per al tractament de la malaltia".

Ara la seguretat i l'eficàcia d'aquest mètode s'haurà d'avaluar en assajos clínics que començaran aquest mateix estiu, segons explica la farmacèutica especialitzada en plasma en el seu comunicat. Però ¿com s'ha aconseguit aquesta immunoglobulina hiperimmune? Doncs s'ha fet a partir del plasma de donants sans que s'han recuperat del covid-19 i que, per tant, tenien anticossos de la malaltia dins el cos. De fet, les immunoglobulines hiperimmunes s'utilitzen des de la dècada dels 70 per prevenir i tractar malalties com el xarampió, la ràbia o el tètanus i, segons Grifols, ara també podrien ser "una opció terapèutica per respondre a futurs brots de virus emergents i altres patògens".

A principis de març la companyia ja va avançar que acceleraria la recollida de plasma de persones recuperades del covid-19 per agilitzar el procés. Per fer-ho han aconseguit donants en més de 245 centres dels Estats Units. A més, els donants han passat per uns criteris estrictes d'elecció. El resultat, assegura la farmacèutica, és una immunoglobulina "d'alta puresa i seguretat que compta amb una concentració elevada i consistent d'anticossos protectors contra el nou coronavirus".

El desenvolupament del projecte i els assajos clínics formen part d'un acord de col·laboració amb diverses agències reguladores nord-americanes com la Food and Drug Administration (FDA), els National Institutes of Health (NIH) i la Biomedical Advanced Research Development Authority (BARDA).

No és la primera vegada que aquesta empresa catalana (que té els seus principals laboratoris de plasma als Estats Units) treballa amb el mètode del "plasma convalescent", és a dir, amb la sang de persones que ja han superat un virus i que obtenen directament de pacients que s'han recuperat. El cert és que l'empresa ja va engegar una investigació semblant fa sis anys amb el virus de l'Ebola.