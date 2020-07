El responsable de la planta de covid-19 a l'Arnau de Vilanova de Lleida alerta que la setmana que ve serà "crítica"

L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida té ara mateix 58 ingressats per covid-19, 11 dels quals són malalts greus ingressats a l’UCI, i el centre alerta que la setmana que ve “serà crítica”. Així ho ha explicat aquest dissabte Jose Luís Morales-Rull, director de la planta de covid-19 al centre sanitari, als micròfons de Catalunya Ràdio i RAC1. Morales-Rull ha assegurat que l'hospital no està "saturat" però ha insistit que la setmana que ve serà "el punt d'inflexió": "Dubto que veiem una baixada, però si s'estabilitza podem trobar l'equilibri", ha dit. El metge ha explicat que els ingressats tenen entre 48 i 55 i que no hi ha gent jove.

Tanmateix, el doctor ha explicat que el retrat robot del malalt "ha canviat" i ha assegurat que els preocupa que els casos comunitaris segueixin augmentant: "El que veiem són molts casos de transmissió comunitària, és a dir, gent del carrer". En aquest sentit, el metge ha explicat que "no hi ha un perfil social ni laboral concret" i que els contagis han "saltat a la cadena comunitària".

Seguint en la mateixa línia, Morales-Rull ha alertat que hi ha molts casos que tenen a veure amb la "socialització" i ha afegit que, malgrat que no hi ha malalts joves ingressats, diversos pacients sí que han tingut "contacte amb gent jove", que són "vectors de transmissió", ha advertit.

Davant el possible augment de casos els pròxims dies, l'hospital té preparada una tercera planta per si fos necessària. "No estem saturats -ha insistit-, però estem buscant l'equilibri i preparats per ampliar la capacitat", ha assenyalat el doctor.

El responsable mèdic ha explicat que el creixement de casos que s'esperava de cara a dilluns ja es va veure dijous. "Això ens ha fet tornar a calcular les nostres expectatives, i ara hem de veure si el nivell de casos s'estabilitza o ens ficarà en problemes", ha conclòs.