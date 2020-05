L'UCI no és un lloc només de gent gran: el 62% dels malalts de covid-19 que hi han ingressat tenen entre 40 i 69 anys

De les 7.721 persones que han passat per les UCI amb coronavirus a Espanya, només 380, un 4,9% del total, tenen més de 80 anys. En contrast amb una mortalitat que sí que colpeja en un 62,7% els més grans de 80 anys (un total de 12.875), les unitats hospitalàries que tracten amb pacients greus han vist passar persones de totes les edats. El 62% dels malalts greus amb covid-19 tenien entre 40 i 69 anys, i la franja d'entre 60 i 69 és la més habitual (un 32,3% dels pacients). Un 3,3% dels pacients (un total de 256) tenien entre 30 i 39 anys, i també han arribat a les UCI una quarantena de nens menors de 9 anys, 23 nois d'entre 10 i 18 i 83 joves d'entre 20 i 29 anys. Els majors de 80 anys tenen menys opcions de tirar endavant i alguns ni tan sols arriben a les UCI, però les xifres demostren que els joves i, sobretot, les persones de mitjana edat, tot i tenir menys risc de morir, no estan lliures de patir la malaltia de manera severa i, a més, és impossible de preveure.

Sovint sentim joves i persones de mitjana edat que afirmen que no els preocupa agafar el virus, però el plantejament és "absolutament erroni en molts sentits", alerta el doctor Miquel Pujol, cap de secció de malalties Infeccioses de l'Hospital de Bellvitge. "En primer lloc, és impossible preveure com t'afectarà la malaltia, per molt que a la majoria dels més joves no els afecti severament. En segon lloc, és un risc de contagi per a la gent del teu entorn i, per últim, ni tan sols sabem quan poden durar els anticossos que genera el fet d'haver patit la malaltia", desenvolupa.

L'Héctor Muñoz, de fet, amb només 40 anys, sense cap patologia prèvia i després d'haver passat quatre dies intubat en una UCI a finals de març i 30 dies més entre hospital i hotel medicalitzat, encara té por de sortir al carrer, malgrat haver rebut aquest dimarts el resultat del test serològic que li indica que ja no té el virus però sí els anticossos. "No saben quina és l'efectivitat dels anticossos i si em puc contagiar un altre cop. Vaig pel carrer i veig gent corrent sense mascareta o una taula en una terrassa amb nou persones i em fa patir. Només de pensar en la possibilitat de tornar a l'UCI, que de sobte t'adormen i no recordes res... Allò és massa traumàtic", reconeix, després d'haver perdut més de 15 quilos durant l'hospitalització i molta massa muscular. "Ja respiro normal, però si miro de fer esport, em costa", diu, acostumat com estava a jugar a pàdel.

En Guillem Montagut, professor d'educació física de 50 anys i sense cap patologia prèvia, va passar vint dies sedat i intubat, amb una traqueotomia, a la unitat de cures intensives de l'Hospital del Mar. "Recordo alguns somnis i una situació de confusió quan em vaig despertar, que em pensava que hi havia estat dos o tres dies", explica. Dos mesos i mig després de presentar els primers símptomes, encara arrossega una lleu anèmia i restes de la pneumònia, "i el ronyó no està al 100%", explica. "No estava a la franja d'edat ni tenia patologies prèvies, però quan veig les xifres de morts penso que no he estat jo, per sort, perquè tinc bons pulmons", diu alleujat.

Tant l'Héctor com el Guillem van estar ingressats a l'Hospital del Mar, on només el 31,8% dels pacients que han passat per l'UCI amb covid-19 tenien més de 70 anys, sobre un total de 157 pacients. Onze tenien menys de 40 anys. Les franges de la cinquantena, amb 38 pacients, i la seixantena, amb 45, van ser les més afectades. La resta d'hospitals consultats no tenen aquestes dades disponibles i remeten a Catsalut, que tampoc les ofereix. Del total d'hospitalitzats, això sí, un 14,3% tenien entre 15 i 44 anys, i un 39% entre 45 i 65: de nou, les persones de mitjana edat es confirmen com les principals afectades.

L'Ana Zapatero, metge adjunta de l'UCI de l'Hospital del Mar, recorda que van tenir fins i tot un pacient ingressat de 21 anys que estava d'Erasmus a Barcelona. I recorda que passar per una UCI "no és una broma" i "té un preu", que pot deixar seqüeles físiques i mentals que no sempre s'acaben d'eliminar, perquè es pateix l'anomenada "síndrome post-UCI", tot i que reconeix que "la gent jove té més facilitat per recuperar-se". Les seqüeles que en alguns pacients, també joves, deixa el coronavirus un cop passat el quadre més greu són encara un enigma per als metges, com va explicar el diari ARA parlant amb diversos testimonis d'entre 30 i 50 anys. A la seva unitat, a més, han vist morir més d'un pacient de menys de 60 anys d'edat.