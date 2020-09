Illa torna a reclamar contundència a Madrid però descarta per ara la intervenció del govern espanyol

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar contundència a la Comunitat de Madrid perquè "està en risc" la salut dels ciutadans. Illa ha demanat aquest dissabte a l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso que "escolti la ciència" però ha descartat per ara la intervenció del govern espanyol en la gestió de la pandèmia. "Ens preocupa molt Madrid. És una situació seriosa de risc sanitari. S'ha d'actuar amb determinació per agafar el control amb l'objectiu de doblegar la corba", ha dit Illa, que ha comparegut des de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, a Barcelona, després d'haver encapçalat una reunió telemàtica de seguiment del covid-19 amb l'equip del ministeri de Sanitat.

"Vull emplaçar la Comunitat de Madrid, des de la màxima lleialtat, a revisar les mesures", ha insistit Illa. La petició s'ha repetit gairebé al cap de 24 hores perquè ahir, mentre el viceconseller de Salut Pública de Madrid, Antonio Zapatero, anunciava que s'ampliava el confinament i arribava a més d'un milió de persones afectades, el ministre compareixia per sorpresa a la mateixa hora per subratllar que les recomanacions del govern espanyol anaven molt més enllà del que havia acordat l'executiu madrileny. Illa ha tornat a demanar estendre la limitació de la mobilitat al conjunt de la capital espanyola –per tant, tancar Madrid–, així com a les altres ciutats de la Comunitat que tinguin una incidència superior del covid-19.

Segons el ministre, "venen setmanes dures" en què s'han de "concentrar totes les energies" en combatre el virus. "No és una batalla ideològica. És epidemiològica", ha assegurat. Illa també ha defensat que el govern espanyol manté "la mateixa actitud" amb totes les comunitats autònomes però ha situat Madrid en un "risc seriós" amb "pressió hospitalària". Per això el ministre ha fet una crida a l'executiu d'Ayuso a actuar amb "proporció" com han fet altres comunitats i a deixar la política "en un segon pla". "S'han de seguir els consells de la comunitat científica i traslladar el criteri dels experts", ha reclamat Illa, que ha emmarcat la seva petició en un espai de "cooperació" per treballar "amb cordialitat i claredat".

Illa no s'ha volgut posicionar sobre l'absència d'ahir del rei Felip VI a Catalunya, després que no assistís a l'acte d'entrega dels despatxos a l'Escola Judicial.