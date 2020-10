Els MIR desconvoquen la vaga a l'arribar a un acord per l'augment salarial i el blindatge dels descansos

Un mes i un dia han estat en vaga els MIR, els metges interns residents, per exigir millores laborals. En un acord qualificat d'"històric" pel sindicat Metges de Catalunya (MC), que ha donat suport a la protesta, el col·lectiu ha desconvocat les protestes després que aquest dijous hagi aconseguit un augment mitjà del 7,5% dels sous i que se'ls reconegui un mínim de descansos en les llargues jornades laborals.

Segons ha informat en un comunicat MC, el col·lectiu ha vist reconegudes bona part de les seves reclamacions plantejades, entre les quals destaca el blindatge al temps de treball, que a partir d'ara no podrà superar les 48 hores setmanals, incloent guàrdies i l'horari ordinari. En aquest sentit, es consagra el dret al descans després de les guàrdies i es garanteix un període mínim de descans continu de 12 hores entre el final d’una jornada i el començament de la següent. Així mateix, el descans mínim setmanal serà de 36 hores ininterrompudes, és a dir, un dia i mig.

Els MIR han aconseguit també el reconeixement de la millora salarial que serà del 5%, a partir de l’1 d’octubre i amb caràcter retroactiu, i incrementarà a entre un 7% i un 8,5% per a cadascun dels anys de residència a principis de l'any vinent. A més, en el cas dels residents contractats per l’ICS, es revisaran les retribucions que s’hagin vist afectades pels canvis organitzatius derivats de l’atenció al covid.

El pacte entre les parts subratlla que els MIR són personal en formació i, en aquesta línia, les empreses hauran de finançar i permetre l'assistència a un congrés mèdic durant el període de residència i la formació no assistencial quedarà inclosa dins de la jornada ordinària de cada resident. En aquesta mateixa línia es posarà en marxa una comissió especial que es reunirà com a mínim tres cops a l'any per analitzar la qualitat i el compliment dels programes formatius de cada especialitat mèdica i s'establirà una ràtio màxima de quatre MIR per cada metge adjunt, de manera que es garanteixi la supervisió dels tutors.

En el comunicat, MC assegura que l'acord suposa un “avenç cap a la dignificació professional dels joves facultatius” i un punt d'inflexió perquè facilitarà que els residents tinguin "un espai propi de negociació de les relacions laborals”.