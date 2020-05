Catalunya suma 26 nous morts per coronavirus i 499 nous positius

El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dimecres en 26 i la xifra arriba a 12.180 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. D’aquestes defuncions, 6.663 són en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.974 en una residència i 778 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per falta d’informació.

Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. Segons Salut, en les últimes 24 hores tan sols s'han registrat 3 defuncions per coronavirus.

Pel que fa als nous contagis per coronavirus a Catalunya, la xifra puja respecte a la d'ahir: si ahir es van notificar 99 casos nous, avui se n'han registrat 499, si bé tan sols s'han registrat tres positius avui fins a les 12 hores. En total ja són 65.901 les persones que s'han contagiat de covid-19 a Catalunya des que va començar la pandèmia. Pel que fa a les persones ingressades a l'UCI, la xifra segueix a la baixa: aquest dimecres hi ha 164 persones, 23 menys que ahir. En total, des de l'inici de la pandèmia han passat per la unitat de cures intensives dels hospitals catalans 4.034 persones.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s’han comptabilitzat fins avui un total de 37.555 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19. Així, en les últimes 24 hores s'han registrat 180 persones recuperades.

Per acabar, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.817 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.