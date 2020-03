El Govern treu els nens tutelats dels centres i els porta amb famílies pel covid-19

El confinament pel covid-19 ha fet que el Govern hagi decidit treure els nens tutelats de menys de 6 anys dels centres de menors i portar-los amb famílies acollidores. "Ho fem per esponjar els centres i perquè hi hagi prou espais" durant el confinament, explica a l'ARA la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva. La mesura es va activar divendres i nou nens tutelats per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ja estan amb famílies. Sis infants més també sortiran dels centres aviat, de manera que seran una quinzena els nens tutelats que passaran a estar amb famílies acollidores. Això també ha coincidit amb la posada en marxa del projecte per atendre menors amb els pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus i de qui ningú es pot fer càrrec: fins ara s'ha obert un alberg a Cabrera de Mar per a tres infants barcelonins.

El projecte per als infants i adolescents que tinguin els familiars afectats pel virus preveu dues opcions: per als nens de menys de 6 anys, anar amb famílies acollidores; a partir dels 6 anys, passar els dies en unes colònies en albergs. "No són menors desemparats. Viuen una situació en què els pares no poden tenir-ne cura molt temporalment, poden ser 24 hores o dies, fins que es recuperin", assegura Oliva. De fet, els menors acaben en famílies acollidores o en albergs només en els casos en què cap persona del seu entorn social o familiar se'n pot fer càrrec mentre els pares estan afectats. Per això, la secretària defensa que no vagin a centres de menors sinó a famílies o a albergs. Oliva diu que per als albergs s'ha creat un format que "els sigui familiar, com de colònies d'estiu o casal", en què també hi ha temps per al reforç escolar.

La Generalitat ha preparat quatre albergs amb la idea de donar resposta als casos que puguin sorgir arreu del territori: el de Cabrera per als nens i adolescents de Barcelona, el de l'Escala per als de Girona, el d'Altafulla per als de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i el de l'Espluga de Francolí per als de Lleida i la Catalunya Central. De moment només s'ha hagut d'activar el de Cabrera, però Oliva subratlla que estan preparats per "si hi ha la necessitat" i perquè els pares "estiguin tranquils" si la infecció pel covid-19 els impedeix assumir la cura dels fills. Fins ara no s'han rebut nens menors de 6 anys amb els progenitors afectats pel virus que hagin hagut d'anaa amb famílies acollidores. Oliva explica, això sí, que tenen famílies disponibles que ja formen part del sistema i que podrien fer-se'n càrrec.

3.000 peticions en una setmana

Però la crida per trobar famílies que puguin atendre infants amb els pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus ha fet que el Govern hagi rebut una allau de peticions, unes 3.000, en només una setmana. "La societat catalana ha donat una nova mostra de solidaritat", remarca Oliva, que ho agraeix i diu que ara processaran les sol·licituds per valorar si són idònies. "Hem d'aprofitar-ho per incentivar la figura dels acolliments", defensa la secretària, que recorda que a Catalunya, on hi ha 750 famílies acollidores i 140 de col·laboradores, "fan falta". Tot i això, deixa clar que tenen "una certa tranquil·litat", perquè si ara rebessin nens que necessiten ser atesos, amb les famílies del sistema encara podrien assumir els casos: primer en famílies d'urgència -que fan acolliments temporals- i després en aquelles que estan en espera o que ja tenen un infant i en podrien rebre un altre.

De fet, el recurs de les famílies acollidores per als nens que tinguin els pares afectats pel covid-19 és el mateix que la DGAIA ha aplicat als infants tutelats de menys de 6 anys. Oliva explica que la mesura de tenir els nens tutelats fora dels centres s'allargarà, com a mínim, fins que es desactivi el confinament. Malgrat tot, admet que en alguns casos, si és possible, es podria plantejar que les famílies que ara atenen els infants tutelats temporalment passessin a fer un acolliment de llarga durada. La secretària també recorda que el confinament provoca que els pares dels menors tutelats que tenen dret a veure'ls durant unes hores a la setmana ara no ho puguin fer.