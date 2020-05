El Parc Taulí crea una nova unitat funcional per a pacients amb seqüeles del covid-19

Estudiar i tractar les possibles seqüeles derivades del coronavirus és l'objectiu amb què neix la nova Unitat Funcional de la Covid que posa en marxa l'Hospital Parc Taulí de Sabadell com una peça més per reforçar l'abordatge i seguiment dels efectes de la pandèmia. El centre ha engegat el projecte de mà dels equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) en aquesta àrea d'influència de l'hospital, al Vallès Occidental, on viuen 400.000 persones. "Aquesta unitat neix de la necessitat que hi ha coses que no tenim resoltes", defensa el director del servei de malalties infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, que és l'encarregat de coordinar la nova unitat hospitalària.

La unitat inclou especialistes de diferents àrees, com neurologia, pneumologia, cirurgia i UCI i altres "més transversals", com medicina interna, urgències, pediatria, geriatria, rehabilitació i infermeria. "Sabem que alguns malalts tenen unes seqüeles importants –explica Cervantes–, que ja es coneixen: les respiratòries dels pacients que han tingut malalties greus i les seqüeles de miopatia de debilitat de la gent que ha estat ingressada a l'UCI sense moure's durant setmanes, que tenen remei si fem bé la rehabilitació i els estudis. Per no fer viatges continus entre els especialistes i l'atenció primària, hem fet una cosa coordinada", detalla Cervantes.

Les seqüeles també inclouen els pacients que pateixen durant setmanes símptomes propis de la malaltia, una situació que van avançar a l'ARA diversos pacients. "Hem d'aclarir què és, perquè no podem donar tractaments a cegues. En molts d'aquests casos, malgrat que són prolongats, la tendència és a la milloria", defensa el responsable del Taulí.

Un servei a la recerca

La nova unitat del Parc Taulí permetrà crear circuits conjunts en l'assistència i coordinar la recerca. En paral·lel s'emprèn un estudi serològic per establir els anticossos que han generat els pacients contra el covid-19, avaluar si són neutralitzants i, per tant, efectius davant un nou brot i aportar noves dades a les investigacions de la vacuna. També servirà per a una eventual segona onada del virus.

"Hem d'estudiar bé la gent que ha quedat protegida amb la primera onada, estem mirant bé la immunitat d'aquests pacients per intentar aclarir si dura i si és efectiva si ve una segona onada, i a nivell de salut pública", explica Cervantes, que afegex: "A nivell d'atenció primària hem d'estar preparats per si tornen a venir nous casos, i ara ho tenim fàcil, perquè ara tenim una eina diagnòstica molt a l'abast, les proves PCR. Si a l'octubre o al novembre tornen a venir nous quadres clínics com els del coronavirus, hem de fer de seguida aquestes proves i molt ràpidament a molta gent per intentar no confinar la població sinó els malalts perquè no contagiïn". Les poblacions que pertanyen a l'àrea d'influència del Parc Taulí són Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall i Sentmenat. Entre totes sumen 399.729 assegurats.

El Taulí no és l'únic que ha posat en marxa mecanismes per atendre les persones que pateixen seqüeles després d'haver estat malalts de covid-19. L'Hospital de Bellvitge també va anunciar una unitat funcional "multidisciplinària" amb el mateix objectiu fa uns dies. El procediment s’inicia amb una consulta telemàtica del servei de pneumologia amb els pacients 30 dies després de rebre l’alta i després es desplega amb interconsultes virtuals entre els metges de família i diferents professionals de la nova unitat. A més, l’Hospital de Bellvitge lidera "un estudi multicèntric estatal" per identificar "persones amb predisposició genètica a desenvolupar fibrosi postcovid davant d’altres que recuperen correctament el funcionament pulmonar" després de la malaltia.