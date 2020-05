La patronal de les entitats xifra en 618 milions l'impacte econòmic de la crisi sanitària en el tercer sector

La patronal de les empreses sense ànim de lucre que formen el tercer sector a Catalunya, La Confederació, ha posat xifres al forat que ha generat en aquestes entitats la crisi sanitària del covid-19. Segons la patronal, l'impacte econòmic per a aquestes empreses ja ascendeix fins als 618 milions d'euros, per la qual cosa han tornat a demanar "mesures urgents" per fer front a la situació.

Després d'una enquesta recent, feta a les entitats associades, la patronal estima que aquestes empreses han hagut de fer front a un sobrecost de 85,5 milions d'euros. A més, la crisi els ha fet perdre més de 533 milions d'euros d'ingressos en conjunt. En un comunicat, La Confederació ha criticat el greuge comparatiu del tercer sector respecte al sector sanitari: "En cap moment s'està parlant del sobreesforç econòmic que està patint el sector social i que, en gran manera, ha recaigut sobre les entitats socials, que estan, ara més que mai, en primera línia", assegura l'organització.

La patronal també calcula que el deute de les administracions públiques a les entitats socials per factures pendents de pagament és de 75,8 milions d'euros i que les subvencions pendents arriben als 83 milions. Davant aquesta situació, reclamen al Govern diverses mesures, com el pagament immediat d'aquests retards, l'impuls de línies d'ajudes directes per compensar la pèrdua d'ingressos, la cobertura amb recursos públics dels sobrecostos que tenen les entitats socials i la creació de manera urgent d'un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern, les entitats municipalistes i el tercer sector social català.

De fet, l'organització empresarial (que agrupa més de 3.000 entitats i ocupa 97.000 persones, un 75% de les quals són dones) ja fa setmanes que reclama seure a negociar. El 21 d'abril van presentar un pla amb 12 mesures per salvar el sector. "Ens dol haver de dir que avui dia encara no tenim l'espai d'interlocució sol·licitat per articular i desenvolupar aquestes mesures", lamenta Joan Segarra, president de la patronal.