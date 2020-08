Argimon admet que s'han de fer més "esforços" per buscar i detectar positius

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, compareixen aquest dimarts per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya. La roda de premsa, que es fa setmanalment, arriba poc després que la conselleria de Salut hagi anunciat que començarà a fer tests massius a tres poblacions del Vallès (Sabadell, Terrassa i Ripollet) per intentar aturar l'augment de casos positius detectats els últims 14 dies, on no es poden descartar restriccions a curt termini si la propagació no és controlable mitjançant el rastreig de contactes.

Si la situació epidemiològica s'està aconseguint controlar en els punts on s'han aplicat restriccions, Salut posa ara el focus al creixement de casos la segona corona metropolitana, especialment al Vallès Occidental. Argimon ha anunciat que l'actuació preventiva i de control del departament consistirà en realitzar entre dimecres i diumenge un cribatge massiu amb unes 9.000 PCR a Ripollet, Sabadell i Terrassa.

Segons ha explicat Argimon, en el cas de Ripollet es faran cribatges "porta a porta" i "comerç a comerç" però també en unitats assistencials mòbils, el sistema que s'utilitzarà íntegrament a les altres dues ciutats. A Sabadell, a la zona sud de la ciutat i al barri de Creu de Barberà, es faran 4.000 proves més, i a Terrassa se'n preveuen unes 3.000. En les cocapitals s'hi instal·laran carpes al carrer amb la col·laboració dels ajuntaments, els centres d'atenció primària i els hospitals Mútua Terrassa i Parc Taulí.

El secretari de Salut Pública ha avançat que aquesta estratègia de recerca activa es podria repetir en altres punts del país, en funció de com siguin els brots. "En veurem alguna més en algun altre territori o ciutat important a Catalunya", ha afirmat, sense proporcionar més detalls. La consellera de Salut, Alba Vergés, també ha defensat els cribatges massius per poder tallar les cadenes de transmissió de covid-19, detectar els positius asimptomàtics i fer un seguiment dels aïllaments dels positius i els seus contactes.

La consellera també ha dit que Salut Pública vigila "algun creixement" en altres zones com l'Alt Penedès i que continuen amb els "ulls posats" a l'Alt Empordà. També ha remarcat, és l'àrea metropolitana de Barcelona la zona que els preocupa "especialment" per l'elevada població i mobilitat que concentra.

Argimon, però, ha assegurat que la tendència al conjunt de Catalunya s'orienta cap a l'estabilització, si bé admet que encara hi ha marge de millora per reduir els indicadors de risc de rebrot. L'expert ha explicat que la taxa de contagi global està al voltant de l'1, per tant de cada cas només se'n pot generar un cas nou, però que aquesta ha de baixar encara més.

Un 8% de les PCR són positives

El Govern sol·licitarà al govern espanyol l'appli de rastreig de contactes RadarCOVID per a telèfons mòbils, segons ha confirmat aquest dimarts Argimon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar divendres passat que l'eina ha superat la fase d'assaig, amb una prova pilot a la illa canària de La Gomera que ha constatat que es detecten el doble de positius. Segons va anunciar, l'eina ja està llesta perquè les comunitats autònomes la demanin al llarg d'aquesta setmana i la puguin integrar als seus sistemes de gestió d'avisos sanitaris a mitjans de setembre.

El secretari de Salut Pública ha afirmat que, després d'haver parlat amb experts, la conselleria apostarà per incloure l'appli en l'arsenal d'eines per al control de l'epidèmia. "Evidentment no serà la solució, però pot ser una bona ajuda", ha assegurat. Argimon ha defensat que aquest és un projecte de caràcter europeu, on tots els elements de privacitat s'han tingut molt en compte: "Preserva tots els nostres valors".

L'expert ha dit que cal "fer l'esforç" per buscar més casos, és a dir fer més proves PCR, i observar que el percentatge de positius baixa del 5%. En l'actualitat, un 8% del total de proves que es fan revelen una infecció activa. La bona notícia, però, és que l a mitjana d'edat dels contagiats, ha destacat Argimon, continua sent "molt jove", vorejant els 37 anys.

En el repàs de les dades epidemiològiques per territoris, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha destacat que el Segrià "continua evolucionant molt bé". Malgrat que la taxa d'incidència del covid-19 és encara alta, com també el risc de rebrot, ha afirmat que es veu una "baixada sostinguda" des de fa dies i que "és molt bona notícia".