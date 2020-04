EN DIRECTE | El nombre de morts per coronavirus a l'Estat torna a baixar: 268 en 24 hores

En les últimes 24 hores han mort per coronavirus a l'Estat 268 persones. El nombre, per tant, baixa per segona vegada de la barrera psicològica dels 300, i ho fa, a més, de forma contundent. En total, la pandèmia de covid-19 ha deixat 24.543 víctimes mortals a Espanya.

Per altra banda, en les últimes 24 hores s'han declarat 1.309 nous casos de covid-19, el que eleva el recompte fins els 213.435. La xifra de nous contagis diaris es manté estable al voltant dels 1.300 casos des de fa 3 dies.

Des d'ahir s'han curat 3.103 pacients; en total s'ha donat l'alta a 112.050 infectats per coronavirus.