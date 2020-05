Les entitats pressionen Sánchez per fer una regularització massiva d'immigrants

Creix la pressió al govern espanyol per impulsar una regularització massiva d'immigrants sense papers perquè cap persona quedi fora dels drets bàsics durant la crisi sanitària. L'entitat catalana que va llançar el projecte Volem Acollir, Casa Nostra Casa Vostra (CNCV), ha iniciat aquest dijous una campanya per exigir una regularització extraordinària, una mesura prevista per la Llei d’Estrangeria per a situacions d’emergència i que ja es va aplicar el 2005, amb l'executiu presidit per José Luis Rodríguez Zapatero.

D'aquesta manera, CNCV se suma a la iniciativa #Regularizaciónya, que va començar a mitjans d'abril i es va convertir en trending topic a les xarxes gràcies al suport de més d'un centenar d'entitats antiracistes. Aquesta iniciativa, que ja compta amb el suport de més de 900 ONGs, vol que Espanya segueixi la línia de Portugal, que ha donat papers a tots els que han demanat el permís de residència.

Per contribuir a aquesta reclamació, CNCV ha fet un espot protagonitzat per persones migrants, algunes en situació administrativa irregular, que durant aquests dos mesos de crisi sanitària han contribuït activament a la lluita contra el covid-19 i a la gestió de l'emergència amb la seva feina diària. "Són persones d'origen divers que han demostrat que el seu paper està sent essencial en l'atenció de l'emergència durant la crisi del coronavirus", explica l'entitat en el seu comunicat.

Entre les històries de solidaritat que destaca l'entitat hi ha la de l'Aziz, un manter del Raval que fa mascaretes per als hospitals i ha creat un banc d'aliments per als venedors ambulants que ara no poden treballar; també el Youcuba, de Mauritània, que és temporer i ha ajudat a abastir botigues i supermercats; el Karim, de Bangladesh, que ha obert el seu local cada dia, o la Navjot, que és auxiliar d’infermeria a l’Hospital Clínic i ha estat a primera línia en la lluita contra el coronavirus.

"No tenir permís de treball i residència significa no poder contribuir a la reconstrucció social i econòmica que necessitarà el país després de la pandèmia. I per això és imprescindible una regularització extraordinària", assegura CNCV, que proposa que la mesura s’inclogui en el paquet de rescat social que preveu l'executiu de Sánchez per fer front a la crisi econòmica que ja s'albira.

En el seu comunicat, l'entitat també recorda que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero ja va fer una regularització extraordinària el 2005, que va beneficiar gairebé 700.000 persones que es trobaven en situació irregular a Espanya. Ara, segons l'entitat, es calcula que hi ha 600.000 persones sense permís de treball i residència a l’Estat.