Tiana denuncia als Mossos la direcció d'una residència d'avis on han mort 18 persones per covid-19

L'Ajuntament de Tiana (Maresme) ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra la direcció de la residència de Sant Cebrià d'aquest municipi, on han mort almenys 18 ancians per covid-19, per aclarir si s'ha comès alguna negligència o hi ha hagut irregularitats en la seva gestió. En un comunicat, el consistori ha informat que l'alcaldessa, Marta Martorell (ERC), ha presentat la denúncia davant la divisió d'investigació criminal dels Mossos perquè, juntament amb la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), determinin si la direcció del centre ha incorregut en algun delicte.

Segons informa l'agència Efe, Martorell ha denunciat el consorci Serveis Assistencials Sant Cebrià, que gestiona el centre municipal, després que 18 de les persones que hi vivien hagin mort per coronavirus, 23 més estiguin contagiades i 26 presentin símptomes compatibles amb la malaltia o hagin mantingut contacte amb algun infectat. Per aquest motiu, l'Ajuntament sol·licita a la policia que investigui "en profunditat" si hi ha hagut "irregularitats en la gestió de la residència per part dels responsables de la concessionària", amb la finalitat d'aclarir si els gerents han incorregut en algun tipus de "responsabilitat" per una prestació dels seus serveis "defectuosa o negligent", que pugui haver causat "desatenció o fins i tot danys irreparables que afectarien residents, usuaris del centre de dia i els seus familiars". De fet, l'Ajuntament parla d'"informacions i evidències" que, en la seva opinió, "apunten a una deficient gestió de la crisi del covid-19", i que hauria lliurat als Mossos per permetre "una investigació a fons dels fets i la fixació de les responsabilitats que puguin existir".

Així mateix, el consistori ha demanat al departament de Salut que intervingui la residència i canviï l'entitat gestora o la direcció del centre, un tràmit que, segons la nota, la Generalitat ja hauria posat en marxa. A principis de mes, l'Ajuntament ja va sol·licitar a la conselleria la "intervenció urgent" de la residència, així com una avaluació de tots els usuaris i del personal que hi treballa per part de l'equip d'Atenció Primària, alhora que va encarregar a una empresa privada especialitzada la desinfecció de les instal·lacions.

Des de l'inici de la pandèmia, i segons les últimes dades oficials, 2.123 interns de residències d'avis han mort a causa del covid-19 a Catalunya, on els geriàtrics s'han convertit en el principal focus de víctimes de l'epidèmia de coronavirus.