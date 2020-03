El Govern traslladarà més de 160 avis que estan en residències a hotels de Barcelona i rodalies

Intervenció de la Generalitat per pal·liar els brots de coronavirus detectats les últimes setmanes en diferents residències catalanes. El departament d'Afers Socials i Famílies ha confirmat que, durant aquest cap de setmana i la setmana vinent, tenen previst traslladar més de 160 persones que viuen en aquests centres (i que tenen simptomatologia pròpia del coronavirus) a tres hotels de Barcelona i les rodalies de la capital catalana.

Aquest trasllat arriba dues setmanes després que les residències, les entitats socials i la patronal del sector (ACRA) demanessin una intervenció "urgent" arran dels contagis que s'estan produint en aquests centres.

Fins ara, segons les últimes dades facilitades pel Govern, almenys 150 avis han mort amb Covid-19 i 310 més hagin donat positiu a les proves. El departament d'Afers Socials va admetre dilluns a l'ARA que treballaven en un pla per "destensionar" aquests centres, però fins ara no n'havia donat més detalls. TV3 ha avançat aquest divendres el nou pas del departament per intentar contenir els contagis a les residències.

Segons ha pogut contrastar l'ARA, es tracta de residents de 16 centres –principalment petits, de Barcelona i que es troben en una situació prioritària d’alerta sanitària– que seran reallotjats per rebre suport dels centres d’atenció primària de referència i els recursos sanitaris que activin.

L’objectiu del departament amb aquesta actuació és treure les persones malaltes o amb simptomatologia dels centres residencials que no puguin garantir l’aïllament correctament per reubicar-les i així, d’una banda, millorar la seva atenció sanitària i, de l'altra, evitar el possible contagi d’altres persones residents amb el Covid-19.

Els professionals assistencials que treballen a les residències i la patronal fa setmanes que reclamaven al Govern que "medicalitzi residències o hotels" per poder aïllar els avis malalts i protegir la resta d'interns i també els professionals dels centres.