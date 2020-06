Catalunya demana que Barcelona i Lleida passin a la fase 2 a partir del 8 de juny

La regió sanitària de Barcelona, entesa de nou com la Ciutat Comtal i l'àrea metropolitana, passarà el dilluns que ve, 8 de juny, a la fase 2 del desconfinament si així ho accepta el ministeri de Sanitat. Com fa cada setmana des que va esclatar la pandèmia de covid-19 i el govern espanyol va centralitzar les competències en matèria de Salut, la consellera Alba Vergés ha presentat aquest dilluns el seu pla de desescalada per als territoris catalans al ministre Salvador Illa, a qui va proposar que Barcelona (incloses les àrees metropolitanes nord i sud, amb molta densitat de població) continuïn avançant i s'acostin una mica més a la famosa "nova normalitat". Si el govern central accepta aquesta petició –una de les últimes que es formularan abans que les comunitats autònomes recuperin gairebé tot el control del seu territori–, més de 4.790.000 habitants entraran la setmana que ve en fase 2.

A la més de la meitat de la població que concentra Barcelona caldrà sumar-hi els prop de 363.000 habitants de Lleida: Vergés ha proposat que la regió de Ponent també avanci a la fase 2 després d'una setmana complicada per la possibilitat que s'hi hagués originat un rebrot. En tan sols dues setmanes, i coincidint amb l'entrada a la fase 1, Lleida va experimentar un repunt de contagis preocupant associat especialment a comportaments incívics, com ara l'absència de mascaretes o de distància social. El Govern, però, assegura que l'evolució de la regió és "bona" i que les autoritats de Salut Pública consideren que està en condicions per passar de fase, ja que té prou capacitat diagnòstica i assistencial, així com una bona estratègia d'identificació de contactes per a la detecció precoç de positius.

315x301 Mapa de les zones que Salut demanarà que passin de fase / Generalitat de Catalunya Mapa de les zones que Salut demanarà que passin de fase / Generalitat de Catalunya

Fonts de la conselleria adverteixen a l'ARA que la proposta està condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics i que tot Lleida estarà extremadament vigilat, com a mínim, al llarg d'aquesta setmana. No els tremolarà el pols, doncs, si han de canviar de parer. Ara bé, si la corba es disparés i s'hagués d'alentir la progressió de Ponent en el desconfinament, Salut evitaria posar el fre de mà totalment i buscaria fórmules alternatives, com ara engegar una fase 1,5 per a tota la regió o únicament restringir la mobilitat i les activitats en les zones on es detectessin els problemes.

Totes dues regions –Barcelona i Lleida– eliminaran la limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants i només mantindran la reservada als majors de 70 anys. A més, es reprendrà el servei a taula en bars i restaurants, com ja s'està fent a la resta de Catalunya.

Sense sorpreses a la resta del país

La resta de Catalunya compleix estrictament el calendari previst i és quasi segur que Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran entraran a la fase 3, l'última del pla de desconfinament, abans que la resta, tal com va sol·licitar ahir la conselleria. Si es compleixen les previsions del president espanyol, Pedro Sánchez, dilluns que ve Catalunya recuperarà el control total d'aquests tres territoris, amb l'excepció del de la mobilitat fins a la derogació de l'estat d'alarma. En la fase 3 desapareixen les franges horàries, es preveu l'obertura de tots els establiments i locals comercials amb aforament limitat al 50% i les terrasses poden obrir al 75%.

D'altra banda, les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central, i les àrees de gestió assistencial del Penedès i el Garraf –que s'han constituït en àrees bàsiques independents– es mantindran en la fase 2 per ara.