El sistema sanitari ja pensa "en dual": tractar el covid-19 i recuperar l'activitat assistencial

El sistema de salut català entoma el repte de recuperar tota l'activitat assistencial aturada pel covid-19. Durant aquestes setmanes de confinament s'han atès 1.800 casos urgents, 24.000 intervencions d'altres patologies, com ara de càncer, i 180.000 consultes d'especialistes no ajornables, així com 9.000 naixements. Malgrat això, però, moltes de les activitats assistencials s'han aturat per centrar-se en la lluita contra l'epidèmia, ha explicat el director del CatSalut, Adrià Comella. Ara, segons Comella, els centres comencen a pensar "en dual" per compaginar el tractament dels casos de covid-19 amb la recuperació de l'activitat assistencial.

Comella ha explicat que es reorganitzarà el sistema i s'aprofitaran algunes de les tecnologies que s'han posat en marxa aquests dies per poder recuperar aquesta activitat assistencial. Ha avisat, però, que no serà fàcil, ja que el sistema "encara està tensionat" –tot i que els contagis continuen baixant, hi ha nous casos i encara es mantenen ocupats 584 llits d'UCI, molts més dels que té el sistema normalment–. Segons Comella, caldrà tot aquest any i bona part del 2021 per tornar a la normalitat d'abans de la pandèmia. "Durant mesos haurem de conviure amb aquesta epidèmia i atendre la demanda sanitària habitual", ha explicat el director del CatSalut.

Un dels reptes serà recuperar les unitats de serveis assistencials que s'han destinat a l'atenció de covid-19. "És més fàcil escalar que desescalar", ha advertit Comella, que ha explicat que es "necessitarà temps per tornar a la funció habitual i atendre els casos com es feia abans de l'epidèmia". Tot i així, els hospitals i els centres de primària creuen que poden començar a alliberar recursos fins ara centralitzats en l'atenció als casos de covid-19.

Una de les prioritats, ha explicat la directora de l'àrea assistencial de la ciutadania, Xènia Acebes, serà mantenir les consultes telemàtiques i telefòniques, sempre que sigui possible arreu del país, potenciar la dispensació en farmàcies i els diagnòstics al centre d'atenció primària, dotant-lo de nous sistemes. També es reformularà la contractació de serveis, per poder atendre les noves necessitats, a més del seguiment dels casos de covid-19.

Possible rebrot a la tardor

Comella ha explicat que la reformulació del sistema per recuperar l'activitat assistencial es compaginarà amb un seguiment intensiu de l'evolució de la pandèmia. Salut té clar que es poden produir nous casos i que fins i tot hi ha moltes possibilitats "que a la tardor es pugui produir un rebrot, com passa amb moltes infeccions respiratòries", ha explicat Acebes.

Ara mateix, però, segons els responsables del CatSalut, la tendència actual és que estan baixant les atencions de pacients infectats per covid-19 i que creixen les consultes per patologies no relacionades amb el virus. Els centres avaluaran la necessitat de mantenir els hospitals de campanya, però si es tanquen serà "temporalment", precisament per poder disposar d'aquests llits per a pacients crítics ràpidament en cas d'un possible rebrot. De fet, la idea és fer créixer "de manera estable" els llits d'UCI disponibles entre un 25% i un 30% respecte als 675 llits en total que hi havia fins ara, això voldria dir que s'incorporarien uns 150 llits nous.

La previsió és que tota la demanda no atesa aquests mesos es pugui fer abans d'aquest juliol, sobretot pel que fa als cribatges i als tractaments de càncer. Comella ha donat per fet també que caldrà mantenir "durant un temps almenys" el suport dels hospitals privats i concertats per fer front a les necessitats del sistema. Ha explicat que es mantindrà la compensació a la sanitat concertada per a l'atenció dels pacients amb covid-19, uns 43.400 euros per pacient recuperat, una xifra que Comella ha defensat que és la mateixa per a hospitals públics, privats i concertats.