El Govern compensarà els hospitals concertats amb 43.400 euros per cada pacient de covid-19 recuperat

El covid-19 ha posat a treballar conjuntament hospitals públics, concertats i privats i, quan acabi la crisi sanitària, el sector de la sanitat concertada podrà facturar tota l'activitat extraordinària que derivi de l'atenció a pacients de covid-19. Seguint les tarifes acordades pel Govern, els centres adscrits al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) rebran 43.400 euros per cada alta hospitalària de les seves unitats de cures intensives (UCI). Tal com va avançar el Nació Digital, la mesura es recull en el decret llei 12/2020, que va ser publicat 11 d'abril i que té com a objectiu "pal·liar" els efectes econòmics de la pandèmia en el sistema sanitari.

Segons es detalla a la normativa, p er la seva col·laboració durant la crisi, els hospitals també rebran 5.000 euros per cada pacient de covid-19 que, tot i no haver passat per l'UCI, hagi estat més de 72 hores al centre o hagi mort, i 2.500 euros per cada pacient que s'hi hagi estat menys de 72 hores. El decret llei també preveu 1.381,30 euros per cada alta de convalescència als hospitals de campanya o pavellons habilitats per respondre a l'emergència sanitària, i 942,08 euros per cada alta d'hospitalització a domicili.

A més, cada PCR –la prova més fiable per determinar la infecció pel virus– es pagarà a 93 euros, i els centres sociosanitaris per a persones malaltes cròniques o persones amb discapacitat podran rebre fins a 3.902,10 euros per cada alta donada abans de les 72 hores. L'import serà de 2.601,40 euros si el temps d'ingrés del pacient excedeix els tres dies.

El Govern també compensarà el sector concertat amb un pagament addicional, mensual i per avançat. Després d'acordar un sistema de facturació ad hoc per als hospitals que formen part del Siscat –que aglutina centres de diversa titularitat per prestar serveis sanitaris de cobertura pública–, e l sistema de pagament de l'atenció sanitària habitual, dictat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), se suspendrà temporalment. La mesura serà vigent des de l'1 de març del 2020 i fins que es doni per finalitzada la situació d'emergència.

Mentre duri la crisi, aquests hospitals rebran una transferència fixa pel mateix import facturat al febrer –l'últim cobrat amb normalitat– i, quan acabi, el sistema de facturació tornarà a ser l'ordinari, si bé el decret ni fixa ni detalla com s'avaluarà aquest nou escenari. " Es manté l'obligació dels centres de notificar tota la seva activitat al conjunt mínim bàsic de dades [...], tant de pacients amb covid-19 com de pacients sense", detalla el decret.

Als que hagin iniciat expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i tinguin treballadors a l'atur, però, se'ls descomptarà l'import equivalent a l'estalvi generat per la mesura: "Les entitats que hagin fet un ERTO hauran de comunicar al CatSalut la reducció de despesa que els ha suposat per procedir al descompte d'aquest import en el pagament a compte corresponent".

Oberts a revisions de tarifes

El decret llei obre la porta a una revisió de les tarifes i dels imports extraordinaris abonats als centres concertats un cop el CatSalut doni per finalitzada la situació d'emergència sanitària. "Es crearà un consell assessor format per responsables economicofinancers de les entitats més representatives del Siscat i de les organitzacions representants de les entitats proveïdores de serveis assistencials i un representant del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per analitzar l'impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d'emergència", determina la normativa.

Les despeses d'habilitació dels nous espais per a ús hospitalari –els anomenats plans de contingència– per absorbir l'augment de la demanda de covid-19 també seran sufragades per l'administració amb el 4% de la facturació del mes de febrer. Aquest import s'abonarà mensualment fins que acabi l'emergència.

Però no tot és covid-19 al sistema sanitari català, i si bé l'activitat ordinària dels hospitals s'ha reduït a la seva màxima expressió per força major, les urgències per altres patologies han continuat arribant. Només mentre duri l'emergència, els hospitals que han assumit aquesta càrrega assistencial també es beneficiaran de la compensació. Per cada urgència sense necessitat d'ingrés facturaran un màxim de 92 euros; per cada alta mèdica, 1.381,30 euros; per cada alta quirúrgica, 1.627,33 euros, i per cada cirurgia major ambulatòria, 1.464,60 euros. "L a factura podrà ser emesa un cop finalitzi aquest període, en el moment de l'alta del pacient", matisa el Govern.

Les unitats de cures intensives de la concertada atenen dos de cada tres pacients amb coronavirus, i la meitat d'aquests estan o han estat ingressats en centres representats per la Unió Catalana d'Hospitals (UCH). És la patronal majoritària, amb el 90% del sector concertat, més de 60.000 professionals sanitaris i un 65% de les infraestructures del Siscat sota el seu aixopluc, entre els quals hospitals, sociosanitaris, centres d'atenció primària, de salut mental i comunitària, PADES i suport domiciliari i laboratoris.

Auditoria als privats per evitar abusos

Els centres hospitalaris privats que no formin part del Siscat però que estiguin atenent pacients hauran de declarar al CatSalut tota l'activitat d'hospitalització d'aguts i de cirurgia major ambulatòria que facin com a requisit indispensable per poder facturar l'activitat.

El departament de Salut haurà d'encarregar una auditoria externa de les despeses incorregudes en la prestació de l'activitat extraordinària d'aquests centres, entre altres coses, per regularitzar tant en positiu com en negatiu els imports satisfets. L'objectiu és garantir que "no hi ha un abús de posició de domini per part de l'administració sanitària ni tampoc un marge de benefici superior al raonable per part de les entitats tenint en compte les recomanacions de la normativa de contractació pública".