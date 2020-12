Així emmagatzemarà el Banc de Sang i Teixits les vacunes del covid

Quatre dels ultracongeladors del Banc de Sang i Teixits es destinaran a la reserva i conservació de centenars de milers de vacunes de covid-19 a 70 graus sota zero. L'empresa pública és l'espai més preparat a Catalunya per emmagatzemar una part de les 900.000 dosis inicials, segurament de la farmacèutica Pfizer, que es rebran el primer trimestre del 2021. Segons ha explicat aquest divendres la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, només una de les dues dosis que s'han d'administrar necessita aquesta ultracongelació i, per tant, moltes de les vacunes que arribaran es repartiran immediatament, sense necessitat de reservar-les en aquestes grans cambres frigorífiques.

Amb les primeres 900.000 vacunes que el Govern espera rebre al gener es podran començar a immunitzar unes 450.000 persones –màxim 470.000– entre residències, professionals sanitaris i persones amb discapacitat severa fins al març, segons el pla de vacunació del departament de Salut. "El sistema de salut està a punt per començar a vacunar quan arribin les primeres dosis al mes de gener", ha afirmat la consellera Alba Vergés. La titular de Salut ha subratllat que el Govern ha comprat deu milions de xeringues per proveir-se de cara a aquesta campanya de vacunació transversal.

Les primeres vacunes que arribaran, a priori, serien les de les farmacèutiques Pfizer i Moderna (a principis de gener s'aprovaria), però també la d'Oxford-AstraZeneca, segons els acords de precompra condicionada de la Unió Europea per als estats membres. Totes tres encara estan en revisió, però Cabezas ha destacat la importància que tothom entengui que les que autoritzi l'Agència Europea de Medicaments i les que arribaran a Catalunya seran segures. "Més de 250 grups del món porten nou mesos desenvolupant candidates a vacunes, que van des de propostes més clàssiques a altres de més innovadores, com les que codifiquen la superfície de la proteïna del virus", ha explicat l'experta en Salut Pública.

Cabezas ha afegit que en cap cas les vacunes transmeten la malaltia i que, tot i que en un temps rècord, totes les candidates han passat cadascuna de les fases de seguretat, tant preclíniques com clíniques, i s'han provat en molts voluntaris, dels quals una part pertanyen a grups de risc, com malalts crònics o persones de més de 65 anys.

La població no escollirà

El fet que les farmacèutiques amb candidates molt avançades comencessin a produir vacunes de forma primerenca agilitzarà el procés de repartiment de dosis, sempre que les autoritats sanitàries ho revisin i hi donin llum verda. "Les dades que hem vist de les fitxes tècniques i dels documents aprovats al Regne Unit corroboren una eficàcia per sobre del 94% i això ens dona molta tranquil·litat", ha assegurat la subdirectora general de Promoció de la Salut. Aquesta eficàcia, ha insistit Cabezas, posa les potencials vacunes del coronavirus al nivell de les de l'hepatitis A, el rotavirus o el xarampió, actualment les tres millors vacunes disponibles.

Tant la vacuna de Pfizer com la de Moderna, les dues primeres que s'aprovarien seguint el calendari europeu, segueixen una tecnologia d'ARN missatger i, en canvi, la d'Oxford és lleugerament diferent i fa servir un adenovirus (virus relacionat amb altres problemes respiratoris poc greus). "Si la d'Oxford passa el procés regulatori, es farà servir de manera similar a les altres dues, a criteri mèdic", ha afirmat Cabezas. En aquest sentit, l'experta ha subratllat que totes seran força equivalents i ha descartat que la població pugui escollir quina vacuna es posa per reticències.

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, confia que durant el primer trimestre de l'any es puguin vacunar mig milió de persones a Catalunya. Això no convertirà encara la vacuna en un "element disruptiu", ja que això passa quan s'arriba a immunitzar el 70% de població, però Ramentol ha apuntat que les autoritats sanitàries esperen que redueixi els contagis i, per tant, l'impacte de la pandèmia.

"Les vacunes són la llum al final del túnel, tot i que hem de ser conscients que encara estarem molts mesos convivint amb l’epidèmia", ha explicat Vergés. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, que també ha participat en la compareixença des del Banc de Sang i Teixits, ha reconegut que "tothom està esgotat de les restriccions", però ha assegurat que ara per ara no hi ha alternativa, i molt menys amb el trencament de la bona tendència dels indicadors. "A la recta final no podem defallir ni relaxar-nos. Seria el pitjor moment per fer-ho. En poques setmanes començarem a emmagatzemar vacunes i a vacunar i en pocs mesos haurem protegit bona part de la població", ha afirmat.