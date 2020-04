Llum verda al primer respirador de campanya: l'Oxygen dels hospitals Clínic i Germans Trias

Primera homologació d'un respirador de campanya. Després de més de dues setmanes treballant en el nou disseny, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha avalat aquesta tarda el prototip Oxygen que l'empresa Protofy.xyz ha desenvolupat amb l’Hospital Clínic, el Germans Trias i Pujol i la Universitat de Barcelona. Ara el següent pas serà començar un assaig clínic amb vuit pacients dels dos centres hospitalaris que permetran "posar a prova més profundament el prototips", segons assenyalen els impulsors en un comunicat. De fet, la setmana passada es va provar l'aparell en dos pacients del Germans Trias i Pujol i, si les proves amb més afectats surten positives, "es podrà donar resposta a la falta de respiradors convencionals" provocada per la crisi del coronavirus. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que qualsevol hospital interessat en provar el respirador "podrà sol·licitar-ho". El nou dispositiu es fabricarà a la planta de Seat de Martorell amb unes 300 unitats diàries.

El respirador Oxygen permet mecanitzar i automatitzar els dispositius manuals tipus Ambú, que tenen forma de globus i amb els quals es bomba l'aire amb la mà. "La nostra màquina fa aquests passos de manera automatizada perquè el personal quedi més lliure", assenyala el cofundador de Protofy.xyz, Ignasi Plaza, que també afegeix que permet controlar la freqüència respiratòria, el volum i la ràtio d'inspiració i expiració de manera constant i objectiva.

En el disseny del respirador hi han participat més de 5.500 professionals de 54 països i, segons Plaza, ja hi ha moltes administracions i centres hospitalaris interessants en aquest aparell. De fet, la companyia ha publicat gratuïtament els plànols i les instruccions de muntatge perquè es pugui replicar en qualsevol part del món.

L'aparell dissenyat per Protofy.xyz està fabricat amb més de 80 components electrònics i mecànics i compta amb un motor adaptat d'un eixugaparabrises. Aquest dijous a la nit la planta de Seat de Martorell va reprendre la fabricació de les peces per als respiradors després que s'hagués d'aturar perquè no podien continuar sense l'aval de l'AEMPS. Aquest fet que va despertar les crítiques del comitè d'empresa, que a la tarda va enviar un comunicat amb què carregava contra la lentitud de l'Agència de Medicaments, perquè havia demanat, al seu parer, "modificacions que són tonteries que no tenen a veure amb el bon funcionament del respirador”. Després d'aquestes declaracions, les autoritats sanitàries els van autoritzar "extraoficialment" a reprendre la producció, mentre esperaven l'autorització oficial prevista per aquest divendres.

Oxygen era un dels sis projectes que estaven més ben situats per rebre l'autorització de l'AEMPS, que ha rebut més de quaranta propostes de respiradors de campanya però que, fins al moment, només n'ha homologat un. Sense l'aval de l'organisme estatal no es poden començar els assajos clínics que permetrien utilitzar els respiradors a les UCI, que, amb la crisi del coronavirus, necessiten aquests aparells per atendre la majoria de pacients greus.

A més de les unitats que es produiran del prototip Oxygen, el ministre també ha recordat que l'empresa madrilenya Hersill fabricarà 100 respiradors al dia, sumant un total de 5.000 unitats en dos mesos.