D'atendre tuberculosos a tractar pacients de coronavirus

Les dependències de l'antic Dispensari Antituberculós, al barri del Raval de Barcelona, que va ser el primer centre dedicat al tractament en exclusiva de la tuberculosi a Catalunya, estan sent de gran utilitat en l'actualitat per atendre els pacients de coronavirus.

L'antic dispensari es va reconvertir fa anys en el centre d'atenció primària (CAP) Raval Nord. És a dir, les seves instal·lacions es continuaven fent servir com un centre sanitari, però havia quedat en desús una espècie de garita o caseta de vidre que hi ha a l'entrada i que s'utilitzava per rebre els malalts de tuberculosi i mantenir una distància de seguretat per evitar el contagi. Ara aquesta garita s'ha tornat a reobrir després de dècades per fer el triatge de tots els pacients que van al CAP, segons ha informat el canal Betevé. Serveix com una mena de recepció, on el sanitari està assegut en una taula i atén el pacient a través d'una finestra.

651x366 La garita de vidre permet mantenir la distància de seguretat amb els pacients / PERE VIRGILI La garita de vidre permet mantenir la distància de seguretat amb els pacients / PERE VIRGILI

"A la garita hi havia plantes, no l'utilitzàvem per a res. I no vulguis saber el que ens ha costat trobar la clau per tornar a obrir-la", confessa la directora del CAP, Anna Romagosa. Les dependències que ocupa el CAP són un edifici catalogat com a Patrimoni Cultural de la Generalitat, ja que es considera una de les fites de l'arquitectura racionalista catalana. Construït entre els anys 1934 i 1937 pels arquitectes Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres Clavé –membres del GATCPAC–, es va dissenyar pensant en la funció que havia de complir, és a dir, el tractament de pacients de tuberculosi, una malaltia pulmonar que també es contagia per via aèria com el coronavirus. Per fer-ho, van seguir les indicacions del prestigiós doctor Lluís Sayé.

El centre sanitari té forma de L per garantir l'entrada del sol i la llum natural, i un munt de finestrals perquè hi hagi una bona ventilació. Però hi ha més detalls: té tres portes d'entrada, i totes les seves parets estan enrajolades per facilitar la seva neteja i desinfecció. També disposa d'un terrat que era utilitzat com a solàrium per al tractament dels malalts.

Alguns inconvenients

Malgrat això, no tots són avantatges, tenint en compte que el centre es va edificar abans de la Guerra Civil, quan les necessitats i la població que hi havia a Barcelona aleshores no tenien res a veure amb l'actualitat. "Els passadissos són les sales d'espera", posa com a exemple la directora del CAP, que admet que això serà ara un inconvenient amb l'emergència del coronavirus, ja que difícilment es podrà mantenir la distància de seguretat o, com a màxim, només dues o tres persones podran esperar en una mateixa sala.

O altres inconvenients: hi ha consultes que no tenen finestres perquè eren antigues sales de raigs X i la majoria de les portes del centre sanitari no són prou amples perquè hi passi una cadira de rodes. Malgrat això, és impossible fer-hi cap reforma, precisament perquè l'edifici és Patrimoni Cultural. Per això, els treballadors del CAP i els veïns del Raval fa temps que reclamen traslladar el centre sanitari a altres instal·lacions més adequades per a les necessitats actuals. El novembre passat les administracions van acordar que es construeixi un nou CAP a la Capella de la Misericòrdia, també al barri. Ara, amb la crisi del coronavirus, Anna Romagosa tem que el projecte es quedi a les beceroles.