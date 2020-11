Les restriccions "fan efecte": baixa en 54 punts el risc de rebrot i la velocitat de propagació cau a l'1,12

L'últim balanç de Salut és de 3.545 nous casos de covid-19 confirmats a través d'una prova PCR o un test d'antígens, i la xifra total de contagis se situa ara en els 241.569. Les dades afegeixen 66 noves defuncions a causa de la pandèmia, que ja acumula 14.140 morts a causa del covid-19.

El risc de rebrot, que dissabte va superar la barrera dels 900 punts, manté la tendència a la baixa d'ahir: torna a mostrar un lleuger descens (54 punts menys) i és ara de 835. La incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara a 780,17 (10,17 més que ahir), mentre que la velocitat de propagació s'alenteix: de l'1,21 d'ahir ara se sitaa en 1,12 (cau en nou centèsimes). Això vol dir, per tant, que 100 persones infectades en contagien 112. Aquesta taxa mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims set dies, calcula quantes infeccions noves es poden generar de mitjana a partir d'un sol contagi. Segons els experts, l'objectiu és reduir aquest valor per sota d'1.

Amb aquestes dades a la mà, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que les primeres mesures restrictives que es van prendre fa més de 15 dies "estan fent efecte", sobretot després de constatar la disminució de la velocitat de propagació del virus –la Rt–, però encara "no és ni molt menys el moment de l'optimisme", perquè als hospitals i als CAP la tensió "continua creixent". "L'impacte encara no es reflecteix a la xarxa assistencial i la sostenibilitat d'aquesta xarxa és el nostre patró or a l'hora de decidir la desescalada", ha dit en una entrevista a SER Catalunya.

Els hospitals, "molt preocupats"

Així ho ha constatat, també, el cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, que ha dit que als hospitals és l'últim lloc on es deixarà notar la millora dels indicadors. "Estem realment molt preocupats", ha dit Almirante. El nombre de persones ingressades als hospitals creix en 160 (n'hi ha 2.687) i va a l'alça, també, el nombre de pacients a les UCI: avui n'hi ha 481, 16 més que ahir, segons les dades del departament de Salut.

El que cal, doncs, és reduir la Rt per sota d'1, perquè això voldrà dir que cada persona infectada per covid-19 contagia menys d'una persona. "És el primer pas d'una cadena molt llarga", ha explicat Clara Prats, del grup de biologia computacional i sistemes complexos del departament de física de la UPC. No seria fins d'aquí una setmana quan es començarien a veure els efectes en la pressió hospitalària, ha dit.

És "aviat" per parlar d'un confinament total

Abans de prendre noves decisions i restringir encara més la mobilitat, els experts volen veure com evolucionen les dades amb les mesures que ja estan aprovades. En declaracions a Catalunya Ràdio, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat "paciència" perquè els resultats en els indicadors es tradueixin en una baixada de la pressió hospitalària, que calcula que serà d'aquí dues setmanes. Per això, ha dit que és "aviat" per parlar d'un nou confinament total.

"Des del punt de vista de les dades fredes, el confinament domiciliari és el més efectiu, però hi ha més derivades que cal tenir en compte", ha dit Prats. En aquest sentit, Almirante ha avançat que confinar tota la població "seria eficient però mai només dues setmanes", sinó que com a mínim haurien de ser "quatre o sis". El mateix ha opinat Ramentol, que ha mostrat dubtes sobre la mesura: "No tinc clar que estiguem preparats per assumir de nou el cost econòmic i social que suposaria. Hem de buscar l'equilibri entre el respecte a la vitalitat de la societat i la contenció de l'epidèmia", ha dit.