Cinc joves detinguts després d'un motí en un centre de menors de Cantàbria pel coronavirus

Primera situació de tensió en un centre de justícia arran de les restriccions decretades per l'emergència del coronavirus. La Guàrdia Civil ha arrestat cinc joves d'un centre de menors de Parayas, a Cantàbria, que van iniciar un motí per protestar pel fet de no poder rebre visites ni sortir del centre, dues de les mesures decretades pel govern espanyol dins l'estat d'alarma.

Segons ha explicat la delegació del govern càntabre, dilluns a primera hora de la tarda els menors van trencar mobiliari i van agredir alguns treballadors del centre durant la protesta. El personal va avisar la Guàrdia Civil, que va reconduir la situació.

Els arrestats son dos menors d'edat i tres majors d'edat.