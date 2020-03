Rosa Peral dona positiu de coronavirus i confinen tota la presó de Wad-Ras

Rosa Peral, l'acusada del crim de la Guàrdia Urbana, ha donat positiu de coronavirus, segons han confirmat fonts penitenciaries consultades per l'ARA. Com a mesura preventiva, el departament de Justícia ha decidit confinar la presó de Wad-Ras, on està interna a l'espera de la sentència del judici. Dimarts Peral ja va seguir l'última sessió del judici per l'assassinat de la seva parella i agent del cos, Pedro Rodríguez, per videoconferència, després que al·legués "molèsties" de salut. Li van practicar les proves i ara s'ha confirmat que s'ha contagiat de coronavirus.

Fins ara, s'han detectat tres casos positius a les presons catalanes: al de Peral cal sumar-hi el d'un altre intern, que va obligar a aïllar preventivament tot un mòdul de la presó de Brians 2 amb 105 reclusos més, i el d'un funcionari de presons.

Segons les fonts consultades per l'ARA, Peral ha estat traslladada a l'hospital penitenciari de Terrassa, el punt que es va establir en el protocol entre el departament de Justícia i el de Salut, per tractar els positius de coronavirus entre la població penitenciària. Pel que fa a la situació de la presó de Wad-Ras, les internes estan confinades al seu mòdul i poden accedir a les zones comunes de la presó, però no a la resta de mòduls. La companya de cel·la de Peral sí que ha quedat aïllada a la cel·la per precaució.

Segons fonts judicials, de moment no ha calgut fer cap prova a la resta de persones que aquests dies han compartit sala al judici pel crim de la Guàrdia Urbana (membres del jurat popular, jutge, fiscal i resta d'advocats de l'acusació i les defenses), perquè no han presentat cap símptoma compatible amb la malaltia. Els nou membres del jurat estan deliberant a l'Audiència de Barcelona, a porta tancada. Si calgués efectuar-los alguna prova, tenen a la seva disposició dos metges forenses.

Peral s'enfronta a 25 anys de presó per l'assassinat de Rodríguez, juntament amb el que era el seu amant, Albert López, per al qual les acusacions demanen 24 anys de presó. Des de dimecres al migdia el jurat està deliberant el veredicte d'innocència o culpabilitat.