Catalunya suma 277 morts més per coronavirus, però només vuit entre ahir i avui

El nombre de morts per coronavirus ha augmentat aquest dimecres en 277 i la xifra arriba a 12.154 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. D’aquestes defuncions, 6.658 són en un centre hospitalari o sociosanitari, 3.973 en una residència i 779 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per falta d’informació.

Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs fins ara. Segons Salut, entre ahir i avui tan sols s'han registrat vuit defuncions per coronavirus: set ahir i una avui fins a les 12, quan han fet públiques les dades.

Pel que fa als nous contagis per coronavirus a Catalunya, la xifra baixa respecte a la d'ahir: si ahir es van notificar 243 casos nous, avui tan sols se n'han registrat 99. En total ja són 65.402 les persones que s'han contagiat de covid-19 a Catalunya des que va començar la pandèmia. Pel que fa a les persones ingressades a l'UCI, es manté la xifra d'ahir: 187.

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s’han comptabilitzat fins avui un total de 37.375 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19. Així, en les últimes 24 hores s'han registrat 121 persones recuperades.

Per acabar, pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.826 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, 29 més que ahir.