Sanitat registra 84 contagis nous en les últimes 24 hores a l'Estat i segueix sense sumar cap víctima mortal

Després de quatre dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a l'Estat –la sèrie total segueix congelada en 27.136 defuncions mentre es fan revisions i validacions dels casos–, el ministeri de Sanitat ha informat aquest dimarts que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les últimes 24 hores, però els positius per PCR detectats en les últimes 24 hores han augmentat respecte a ahir dilluns: avui se n'han registrat 84, a diferència de les 48 d'ahir (quan es va assolir la xifra més baixa des del 5 de març).

La xifra total de contagiats a tot l'Estat ascendeix a 241.966, i dels 84 casos nous registrats, 45 corresponen a la Comunitat de Madrid i 17 a Catalunya. Pel que fa a la xifra de víctimes amb data de defunció compresa en els últims 7 dies, el total és de 50 decessos, 23 dels quals registrats a la comunitat madrilenya i 4 a Catalunya.

D'altra banda, segons les dades del ministeri de Sanitat, fins avui han sigut hospitalitzades per coronavirus fins a 214.407 persones (149 han estat ingressades durant l'última setmana) i 11.614 han passat per l'UCI (12 amb data d'ingrés compresa entre els últims set dies). Actualment, la xifra d'ingressats en les unitats de cures intensives arreu de l'Estat oscil·la entre 500 i 600 pacients greus.

Illa es reserva poders per recuperar el control en cas d'emergència fins que hi hagi una vacuna

Amb aquestes xifres a la mà, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha recordat que la sèrie de víctimes segueix congelada des de fa uns "deu-dotze dies" en 27.136 defuncions "a l'espera que les comunitats autònomes acabin de validar i corregir els seus casos", un argument recurrent els últims dies després que diversos mitjans, tant catalans com espanyols, qüestionin que la xifra de morts no s'ajusta a la realitat de l'acarnissament de l'epidèmia a tot l'Estat.

"Les dades de defuncions són unes dades que no són fàcils de tenir amb la qualitat corresponent, perquè s'han de validar i corregir –ha insistit Simón–. A partir de l'11 de maig a Espanya es va modificar el sistema de vigilància per prioritzar la detecció precoç dels casos amb un alt nivell de qualitat. Però és veritat que per validar la qualitat de les dades anteriors a l'11 de maig els casos s'han trigat més a corregir i això ens genera algunes distorsions en les defuncions de casos previs al canvi de sistema, sobretot dels que que havien iniciat símptomes abans de l'11 de maig però que van morir després".

Simón es disculpa pel ball de xifres

"Gairebé totes les comunitats ja han aportat aquestes dades revisades i amb qualitat, però algunes han d'acabar d'enviar la sèrie corregida i quan les tinguem ho farem públic. Em disculpo per les confusions que això pugui generar, però, en tot cas, no afecten les dades noves que anem notificant: f a tres setmanes que tenim un alt nivell de qualitat en les dades relacionades amb l'evolució del covid-19, en la fase de vigilància en la qual ens trobem", s'ha defensat Simón.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, però, ha volgut posar el focus en el fet que "el nombre de persones hospitalitzades i a les UCI va disminuït dia a dia" i que la tendència de l'epidèmia "segueix a la baixa com en les últies setmanes". Simón, que també ha admès que la xifra de nous contagis notificats les últimes 24 hores pot sofrir "petites variacions" a causa de "retards en les notificacions". Ha volgut posar èmfasi en la tasca de detecció de casos que s'està fent i ha dit que, actualment, el retard màxim en el diagnòstic és d'un màxim "d'entre 24 i 48 hores".

L'OMS ha rebaixat la proposta de quarantena de 14 a 10 dies. "És una proposta perquè els països la valorem", ha recordat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. El doctor també ha afirmat que "cada cop hi ha més estudis que evidencien que a partir del setè o vuitè dia els casos lleus ja no transmeten la malaltia".

"La millor mascareta són dos metres de distància"

Simón també ha parlat de l'ús de la mascareta com a mesura protectora: "L'obligatorietat de dur-la no és a tot arreu, ni a totes les hores ni en totes les circumstàncies. És un mètode més de control i sabem que, com ja hem dit, la millor mascareta són dos metres de distància. Quan no es pot mantenir aquesta distància s'obliga a l'ús de la mascareta, com en els transports massius. Però no està associat al fet que hi hagi transmissió o no a partir dels casos asimptomàtics, tot i que, malgrat tenir una càrrega viral inferior, sí que hi ha un risc, per petit que sigui, que puguin transmetre el virus i per això hem de ser previsors". El govern espanyol ha decretat aquest dimarts la distància física en 1,5 metres.

En la mateixa línia, el doctor i portaveu ha defensat la distància entre nens, ja que "tenen comportaments de més risc per la seva manera d'actuar i relacionar-se amb moltes persones", malgrat que puguin tenir una càrrega de transmissió del virus inferior que els adults.

Per acabar, pel que fa a la investigació judicial oberta cap a Fernando Simón i altres càrrecs de l'executiu espanyol respecte a si s'haurien d'haver permès celebrar o no les manifestacions del 8 de març, el doctor ha insistit que "la presa de decisions" es va dur a terme segons "les informacions disponibles en aquell moment". " Els puc assegurar que sempre hem actuat valorant tota la informació epidemiològica disponible i no hem menystingut cap risc", ha sentenciat.