Catalunya trenca la tendència a la baixa de morts als hospitals i en registra un nou centenar

Després de quatre dies a la baixa pel que fa al nombre de morts en hospitals per la covid-19, Catalunya va patir ahir un lleuger repunt i va registrar 100 defuncions noves de pacients hospitalitzats, un fet que eleva la xifra total a 3.331. A les residències de gent gran la xifra de defuncions de residents va anar a la baixa, tot i que continua sent alarmant: 160 més respecte les darreres 24 hores, 1.567 en total, segons van reportar els mateixos centres i com va transmetre en un comunicat a la nit la conselleria de Salut. La situació mostra un lleuger repunt en la xifra de defuncions en hospitals (100 contra 83), però baixen les morts a les residències de gent gran (160 contra 229 de dijous).

Ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que es fa aquest recompte diferenciat de les defuncions per seguir les mateixes directius de registre que “les altres comunitats autonòmes i països d’Europa”. Vergés també va negar que el seu departament hagués detectat cap negligència en la gestió de les residències (des de dimecres n’han pres el control), però va reconèixer que els preocupa que alguns geriàtrics “pateixen per falta de personal”, majoritàriament a causa de les baixes per infeccions, i va assegurar que treballaran de manera urgent per revertir aquesta situació. Del total de residents a Catalunya n’hi ha 2.985 d’infectats, 687 més respecte el dia anterior, i 873 d’hospitalitzats, 223 més respecte les últimes 24 hores. Són 308 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 409 amb persones amb simptomatologia. Pel que fa als professionals que hi treballen, 5.096 estan aïllats o tenen simptomatologia.

El covid-19 s’acarnissa a les residències. Ahir l’Ajuntament de Mediona (Alt Penedès) va demanar la “immediata intervenció” de la Generalitat a la residència Novallar després que els tests hagin confirmat que un 50% dels avis estan contagiats per coronavirus. En un comunicat, el consistori també va informar que un 30% del personal que hi treballa també ha donat positiu i alerten de “l’estat d’extrema emergència” en què es troba la residència. “Fa més de 10 dies que alertem de la situació amb la voluntat d’alentir el nombre no només de morts sinó de contagis. I les mesures arriben dramàticament tard”, denuncia l’Ajuntament, que recorda que han aplicat les mesures recomanades per les autoritats.

Pel que fa a la resta de xifres de Catalunya, en les últimes hores es van confirmar 1.257 positius nous (cosa que també suposa trencar una tendència a la baixa) i s’eleva la xifra total a 32.984, dels quals 5.251 són professionals sanitaris. Un total de 2.629 persones han estat ingressades de gravetat, 47 més que el dia anterior. La xifra d’altes va viure ahir un nou repunt: 785 per les 450 del dia anterior, i el nombre total de recuperats és de 14.298.