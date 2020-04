Salut estudia recompensar econòmicament el personal sanitari per l'esforç contra el coronavirus

El departament de Salut té sobre la taula recompensar econòmicament el personal sanitari que està lluitant aquests dies contra la pandèmia del coronavirus. En una entrevista que sortirà publicada aquest diumenge a l'ARA, el director econòmic del Servei Català de la Salut, Ivan Planas, reconeix que és un tema que s'està valorant. "Tota la societat catalana els ha d’agrair l’esforç. No hi ha res que ho compensi, però és evident que ens estem plantejant i estem analitzant la via per poder compensar econòmicament l’esforç dels sanitaris", diu Planas.

De fet, aquesta és una petició que ja ha plantejat el Col·legi de Metges de Catalunya, que ha demanat per escrit a la consellera Alba Vergés que concreti les mesures previstes per compensar els "sacrificis professionals i personals" dels facultatius durant les últimes setmanes, que han provocat que les plantilles treballin amb una "sobrecàrrega física i mental demolidora".

El Col·legi de Metges demana "compensacions econòmiques" com les que s'han anunciat ja "a França, Bèlgica o altres països", i alhora que es garanteixin "descansos, permisos o vacances, sempre retribuïts, que permetin la cura i el descans del personal".