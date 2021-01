El covid ja omple les urgències de la primària i amenaça les UCI

A les consultes de l’atenció primària i a les plantes d’hospitalització es palpa la tensió des de fa setmanes. El tsunami del covid amenaça amb una tercera onada molt més agressiva que la segona -atenent els models predictius de les autoritats sanitàries- i ho fa en un moment en què el sistema ja es dedica pràcticament en exclusiva al virus entre els diagnòstics, les cures i la campanya de vacunació. Després d’un mes de desembre amb diversos festius encavalcats i un augment de la interacció social, a Catalunya s’estan confirmant entre 3.000 i 4.000 contagis al dia. Ahir ja es va arribar als 20.000 positius setmanals. A més, hi ha 2.356 hospitalitzats per covid, un 15% més que fa una setmana, i a les unitats de cures intensives (UCI) hi ha 459 malalts, 30 ingressos nous en un dia. A hores d’ara, més d’un 80% dels llits estructurals de crítics que té Catalunya -prop d’un miler- estan ocupats, la meitat per malalts de covid.

Els professionals sanitaris no amaguen el seu neguit davant d’un nou embat de l’epidèmia, la qual qualifiquen d’“imprevisible”. “Estem a l’escenari que imaginàvem a causa del Nadal, però no sabem com acabarà ni de quina magnitud serà el cop de les pròximes setmanes”, admet l’adjunt de la direcció mèdica de l’Hospital Germans Trias i Pujol, David Parés.

“Des del pont de desembre estem diagnosticant molt una altra vegada i ara tot anirà a més. Tenim la frustrant sensació que mai es redueix el contingent del virus, sinó que creix i creix”, resumeix la infermera Maria José Gordillo, del CAP Comte Borrell de Barcelona, que afegeix que aquest repunt de casos era previsible. “És la crònica d’una mort anunciada fa un mes”, afirma. La primària fa setmanes que veu un degoteig de visites i urgències per casos sospitosos, però és ara que n’ha constatat una acceleració.

Només a la part esquerra de Barcelona, on treballa Gordillo, han estat diagnosticant fins a 300 casos diaris en els últims set dies, que representen un terç dels casos detectats l’última setmana a la capital. Ara bé, la pressió assistencial ha crescut de manera generalitzada a la primària de tot el país: una de cada deu proves que fan surt positiva.

Hi ha CAPs on s’està atenent principalment covid. “En els últims dos dies ha crescut força la xifra de sospitosos que es confirmen”, relata l’Iris, que és infermera a la zona litoral de Barcelona. “La majoria de les urgències ja són covid, gairebé no en tenim de normals”, diu, i en part atribueix aquest augment al relaxament social durant els dies de Nadal, Cap d’Any i Reis. A les consultes molts dels pacients que esperen rebre un resultat negatiu de la prova, tot i que finalment n’obtenen un de positiu, admeten que l’origen del contagi podria ser una trobada amb familiars o amics, segons detallen a les visites. “[L’allau] Coincideix tot just amb l’efecte de les vacances de Nadal”, resumeix Iris.

Pendents dels llits de crítics

“En general, la majoria dels casos són lleus i n’indiquem l’aïllament a casa, però últimament estem tornant a veure pacients amb pneumònies greus”, alerta Gordillo. La infermera detalla que dijous, amb molt poc temps de diferència, va haver de derivar directament a l’hospital dos malalts amb dificultats per respirar. També admet preocupació perquè han tornat a créixer els casos en què els malalts positius i d’edat avançada demanen activar l’atenció domiciliària i les cures pal·liatives perquè es neguen a morir sols en un hospital. Quan creix la demanda d’aquest recurs, diu Gordillo, es fa “inevitable” rememorar la cruesa de la primera onada.

Entre març i maig, molts malalts s’acumulaven a les consultes molt greus i allà mateix acabaven descompensant-se. Havien de ser traslladats urgentment a un hospital. En el cas del CAP Comte Borrell, es derivaven a l’Hospital Clínic. Els professionals temen que la història es repeteixi. “Tornem a rebre més pacients greus, i a mesura que augmenta l’edat, és més probable que s’acabi ingressant”, afirma el coordinador de l’Àrea de Vigilància Intensiva del Clínic, Pedro Castro.

Segons el facultatiu, la xifra d’hospitalitzacions va de pujada -alguns derivats de la primària i altres que s’hi adrecen directament- i tot fa pensar que aquesta setmana s’intensificarà encara més l’ocupació, sobretot a les UCI, on ja s’estan atenent una quarantena de pacients crítics aquesta setmana. En aquest pronòstic coincideixen les autoritats sanitàries i els caps de servei i professionals consultats per l’ARA, els quals admeten que porten dies reorganitzant els espais i mentalitzant-se per a una allau de malalts.

El sistema sanitari viu la pandèmia en diferit: calen entre cinc i set dies entre el contagi i el diagnòstic a l’atenció primària i entorn de deu dies entre la detecció i l’ingrés hospitalari dels que emmalalteixen. Les previsions ja avisaven que la primera setmana de gener s’incrementarien els ingressos a planta, i que després de Reis les UCI s’omplirien de nou. La primera sospita ja s’ha fet realitat, amb un centenar d’hospitalitzacions diàries, i ara totes les mirades estan posades en els llits de crítics, on s’estima que creixerà l’ocupació per sobre del llindar dels 600 exclusivament per covid.

Aragonès: “Les escoles seran l’últim servei a tancar”

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, va defensar ahir el retorn a les escoles a partir de demà. “Les escoles han de ser un bé a preservar i ser l’últim servei públic a tancar”, va reclamar en una roda de premsa. Després que epidemiòlegs i diversos experts demanessin aquesta setmana que els estudiants no tornin encara a les aules per evitar contagis de covid-19, Aragonès va assegurar que “les escoles són segures” i “un espai de protecció social per als alumnes més vulnerables”. A més, va dir que des del Govern estan “amatents a tota la situació epidemiològica” amb la voluntat de garantir “serveis públics fonamentals com és el de l’educació”. Per altra banda, el director d’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, va demanar també ahir en una entrevista per al podcast Filling the sink de Catalan News que es tanquin les escoles catalanes si es detecten casos de la nova variant dea covid-19 descoberta al Regne Unit en un de cada deu centres educatius, segons informa ACN.