Pàmies celebra a Balaguer un acte il·legal amb un centenar de persones: "El confinament és absurd"

Dit i fet. L'agricultor i curandero Josep Pàmies, investigat i expedientat unes quantes vegades pel departament de Salut i el ministeri de Sanitat per promoure "productes miraculosos" contra malalties com ara l'autisme, la leucèmia i el càncer mitjançant l'associació Dolça Revolució, ja va advertir al març que engegaria la seva croada particular contra el coronavirus amb el seu compost predilecte, l'MMS (suplement mineral miraculós). Aquest producte, semblant al lleixiu, està prohibit des del 2010 per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS). S egons informa el mateix Pàmies, dissabte ell i un centenar de persones més van desafiar les autoritats sanitàries celebrant un aplec il·legal a Balaguer, sense cap tipus de mesura de seguretat com ara mascaretes, per demostrar que "els governs i els mitjans enganyen" sobre la pandèmia.

A la trobada –apunta– hi havia gent vinguda de Barcelona i també d'altres llocs de l'Estat com Burgos, i fonts del departament de Salut confirmen a l'ARA que es treballa per comprovar l'autenticitat de la trobada pseudocientífica, que en aquest cas és competència d'Interior. El s Mossos d'Esquadra ja haurien obert una investigació que podria acabar amb l'aplicació d'una sanció administrativa segons la llei de salut pública.

El pagès no només ha assegurat que el confinament és "absurd", sinó que també ha admès que durant la trobada amb seguidors es van fer abraçades i petons després de "protegir-se" amb remeis naturals. Concretament, es van ruixar amb vaporitzadors de MMS, una substància fortament oxidant i perillosa, per evitar possibles contagis del virus. Pàmies ha explicat en declaracions a l'ACN que van decidir trobar-se prop del riu Segre, tot i que està prohibit per les restriccions de l'estat d'alarma, perquè volien mostrar que no tenien por del coronavirus: assegura que si es fan servir plantes que ajuden a combatre'l i altres substàncies com l'MMS o l'artemisa no hi ha perill.

La Paeria de Balaguer ha negat tenir coneixement dels fets fins al moment i ha mostrat el rebuig a l'aplec pseudocientífic. De fet, ha denunciat l'actitud de Pàmies i els seus seguidors i ha qualificat la conducta d'un "risc per al conjunt de la ciutadania". En aquest sentit, des del consistori han afirmat que treballen coordinadament amb els Mossos per evitar que es repeteixi. La policia de la regió de Lleida ha confirmat a l'ARA que en cap cas tenien constància de la trobada i que de moment no s'ha aixecat cap acta perquè l'única cosa que es va detectar va ser més moviment de persones al voltant del local de l'associació. En cap cas es va intervenir mentre es va celebrar la trobada a l'entorn del riu Segre.

Va ser denunciat de nou ara fa dos mesos

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ja va presentar una denúncia a principis d'abril davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Pàmies, que no té cap titulació sanitària validada, i contra la cooperativa Dolça Revolució per un delicte contra la salut pública i un delicte de publicitat enganyosa, els quals haurien estat comesos –segons apunta el Consell– amb l'agreujant del context de la greu emergència sanitària i situació d'excepcionalitat a causa de la pandèmia de covid-19.

"En una situació de greu crisi sanitària i de por generalitzada causades per una malaltia per a la qual no hi ha tractament, el Sr. Josep Pàmies, sense cap titulació sanitària validada ni cap coneixement mèdic, banalitza, a través de la seva web i de les xarxes socials, sobre la covid-19 i sobre la suposada idoneïtat del producte MMS", van denunciar els facultatius.

El curandero ha defensat que les persones passin el virus com més aviat millor per poder obtenir "resistència natural", i en aquells casos en què hi hagi complicacions respiratòries, ha dit que es pot combatre amb l'MMS. En aquest sentit, ha afegit que des de Dolça Revolució s'han ofert com a "conillets d'Índies" perquè les autoritats sanitàries els infectin controladament amb el covid-19 per demostrar que l'MMS és efectiu, però que no se'ls ha escoltat.

Recomendamos remedios sencillos para prevenir y "curar" la Pandemia, algunos de los cuales, han sido utilizados por otros países también afectados.

Información que iremos actualizando a medida que dispongamos de nuevos datos. — Dulce Revolución (@Dolcarevolucio) March 23, 2020

Pàmies considera que els mitjans i els governs "enganyen" la població sobre el coronavirus i els seus efectes reals, i critica les "pressions de la indústria farmacèutica" perquè no es permeti investigar sobre els "beneficis" de les teràpies naturals per combatre el virus. Segons Pàmies, des de l'inici de la pandèmia del coronavirus Dolça Revolució ha rebut milers de consultes sobre els seus remeis, i amb un equip de quinze voluntaris estan intentant assumir tot aquest volum de demanda que ha fet que l'entitat hagi doblat el nombre de socis.