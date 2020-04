90 morts i 1.308 positius a Catalunya per coronavirus en les últimes 24 hores

Baixa el nombre de morts però tornen a pujar els contagis a Catalunya. Segons les dades del departament de Salut, publicades ahir al vespre, en les últimes 24 hores, han mort per coronavirus 90 persones al país, la xifra més baixa dels últims cinc dies, però els positius van elevar-se fins a 1.308, la dada més alta des de dimecres de la setmana passada.

A diferència dels últims dies, aquest cop el departament no va detallar els casos que corresponien a les residències de gent gran. En qualsevol cas, aquestes dades no corresponen al total de víctimes de coronavirus a Catalunya, ja que en el recompte que fa Salut tan sols s’inclouen les morts que s’han produït a l’hospital.

Tot i aquest repunt en els casos confirmats, la dada està molt lluny dels 2.616 que es van registrar el 30 de març, quan es va arribar al pic de contagis. En total, a Catalunya hi ha 36.505 persones infectades, un 3,7% més que el dia anterior. D’aquests, 5.656 són professionals sanitaris, un 15,5% del total. Pel que fa a les víctimes, el total s’eleva a 3.756, un augment del 2,5% respecte a dilluns. Ara bé, l’increment de pacients que van ser ingressats a l’UCI va ser de tan sols 14 casos: cal retrocedir gairebé un mes per trobar una dada inferior.

Salut informava que 16.651 pacients ja havien rebut l’alta, després dels 684 casos registrats ahir, una xifra que es manté estable en l’última setmana. En total, hi ha 16.098 casos actius, 534 més que dilluns.

Les UCI, al 80%

Un mes després de declarar-se l’inici del confinament per combatre el coronavirus, les UCI de Catalunya estan al 80% d’ocupació, 5 punts per sota de la situació que hi havia als hospitals catalans fa una setmana, explicava Alba Vergés. Però, tot i aquest descens, per a la consellera de Salut no es pot dir que s’hagi arribat al pic de la pandèmia i apuntava que “un 80% continua sent molt, moltíssim”, perquè no es tracta d’UCIs convencionals, sinó d’espais habilitats per donar una resposta a la crisi sanitària.

Vergés, que tornava a criticar la decisió del govern espanyol d’aixecar el confinament total -“la possibilitat de rebrot és altíssima”-, afegia que no es pot rebaixar la intensitat de les mesures per lluitar contra el covid-19 per no tornar a provocar un augment de casos a les UCI, perquè alhora hi ha “necessitats d’altres coses que no són covid”: “Es comencen a programar aspectes de salut que no tenen a veure amb covid, però que no podem ajornar més”.

Al conjunt d’Espanya, ahir va tornar a augmentar el nombre de víctimes, tot i que fos un increment lleuger. Segons dades del ministeri de Sanitat, a l’Estat n’hi va haver 567, mig centenar més de les que es van registrar dilluns. Un repunt, però, que s’explica per l’efecte cap de setmana, ja que s’actualitzen les dades de dissabte i diumenge a les comunitats autònomes. En qualsevol cas, el nombre és molt inferior als 950 que s’havien registrat el 2 d’abril, quan es va arribar al pic de la pandèmia. Des d’aquell dia, la tendència ha anat a la baixa amb alguns repunts puntuals.

La dada més destacada a Espanya, però, va ser que per primera vegada des de l’inici de la crisi sanitària va baixar el nombre de casos actius. Ara mateix n’hi ha 86.981, tres-cents menys que dilluns. Segons l’informe de Sanitat, també segueixen anant a la baixa els positius diaris, que ahir van ser 3.045 (432 menys que el dia anterior), cosa que significa un increment de l’1,8%. En total ja hi ha detectats 172.541 casos, dels quals 26.672 són de personal sanitari. Les persones que s’han curat s’eleven a 67.504.