168 morts i un miler de contagis a Catalunya les últimes 24 hores

El Departament de Salut ha informat que a Catalunya han estat diagnosticats 1.085 casos de coronavirus les últimes 24 hores. Amb ells són ja 43.695 els casos confirmats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya; es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR) als quals cal sumar 72.984 casos possibles de persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. El total és de 116.679 casos.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.953 són professionals sanitaris, mentre que 5.868 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.216 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 1.091. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 22.417 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 7.825 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 12.519 són casos sospitosos.

Prop de 8.500 morts

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 8.441 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 2.328 han mort a una residència, 95 a un centre sociosanitari i 522 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 4.904 persones.