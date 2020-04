Catalunya supera els 50.000 casos confirmats de coronavirus

El departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 50.162 casos positius de coronavirus a Catalunya. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). Són 1.074 casos més que en les últimes 24 hores. D’altra banda, hi ha un total de 105.448 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Del nombre total de positius arreu del país, 7.899 són professionals sanitaris, mentre que 5.591 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya s’han comptabilitzat fins avui un total de 28.934 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la covid-19. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.827 persones han sigut ingressades de gravetat; actualment són 779. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.366 persones han sigut confirmades com a positives de coronavirus i 21.292 són casos sospitosos.

El nombre de morts és ja de 9.923, bé amb diagnòstic confirmat o com a sospitós. Són 159 més que diumenge. D’aquest total, 2.852 han mort en una residència, 116 en un centre sociosanitari i 564 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per falta d’informació.