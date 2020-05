Catalunya registra 102 contagis, la xifra més baixa des d'abans del confinament

El nombre de positius per coronavirus a Catalunya ha baixat respecte al dia anterior. Aquest diumenge s'han detectat 102 casos nous. Cal remuntar-se a abans del confinament per trobar una dada més baixa de positius al país. En total, ja hi ha 63.441 contagis confirmats al país, als quals s'han de sumar gairebé 200.000 persones amb símptomes compatibles amb la malaltia. D'altra banda, hi ha hagut un lleuger repunt en el nombre de morts: se n'han registrat 43, per sobre dels 34 de dissabte. En total la pandèmia ha causat la mort de 11.554 ciutadans. A més, fins ara s'han registrat 36.095 altes i hi ha 295 pacients a l'UCI, dos menys que el dia anterior.

Les dades s'han de posar en quarantena, en tractar-se de cap de setmana, i pot produir-se un repunt aquest dilluns. Però, en qualsevol cas, evidencien l'evolució positiva de la pandèmia a Catalunya. L'increment de casos suposa un 0,2% respecte al dia anterior. De totes maneres, a les residències de gent gran segueixen creixent els contagis i aquest diumenge se n'han declarat 70. O sigui, gairebé el 70% del total de positius del dia. Els 13.196 avis i àvies infectats suposen un 20,6% del total de catalans afectats pel covid-19. A més, a les residències es produeixen tres de cada deu defuncions relacionades amb el nou coronavirus. Ja en són 3.409, 11 les últimes 24 hores.

La resta de defuncions es produeixen, principalment, als hospitals, on es registren sis de cada deu morts. En total n'hi ha 6.595, 23 aquest diumenge. Les altres són en domicilis particulars (625), en sociosanitaris (162) o estan pendents de classificar-se per falta d'informació. Aquestes més d'11.500 corresponen a les morts totals per covid-19. D'aquestes, 6.860 havien donat positiu en vida i les 4.694 restants han mort amb símptomes compatibles amb el covid-19, segons consta al certificat de defunció.

295 pacients a l'UCI

Més de la meitat dels catalans infectats ja han superat la malaltia. Segons Salut, 36.095 ciutadans han rebut l'alta, 146 en les últimes 24 hores. I, un dia més, segueix baixant l'ocupació a les UCI. Ara hi ha 295 ingressats per covid-19, dos menys que el dia anterior. Per tant, a les unitats de crítics ja hi ha més pacients ingressats per altres malalties que per la pandèmia.