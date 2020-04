Catalunya registra 148 víctimes més per coronavirus i tornen a créixer els contagis

La xifra de contagis i de víctimes per coronavirus a Catalunya segueix a l'alça. Aquest dilluns s'ha trencat la bona dinàmica de la darrera setmana i les xifres, en números absoluts, són superiors a les del dia anterior. En les últimes hores s’han confirmat 1.499 positius nous, cosa que eleva la xifra total a 28.323. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb covid-19 un total de 2.908 persones, 148 més que el dia anterior.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.391 persones han estat ingressades de gravetat i s’han comptabilitzat fins avui un total de 10.738 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb el covid-19.

651x396

909 morts en residències

Les dades que arriben des de les residències de gent gran segueixen sent molt dolentes. Segons dades de Treball, Afers Socials i Família, el coronavirus ja ha provocat la mort de 909 persones que vivien en geriàtrics. La xifra sigunifica un augment de 207 casos respecta de l'actualització del diumenge. Tot i que, en aquest punt, el departament informa que algunes residències no van actualitzar les seves dades el cap de setmana i per tant aquest augment no és només del darrer dia.

Sigui com sigui, la xifra és cada vegada més elevada. Pugen les víctimes i també els ingressos hospitalaris: ja són 393 residents a l'hospital. A aquests cal sumar-hi 1.736 persones més que han donat positiu, i que estan aïllats a les mateixes residències on viuen. En total, hi ha 252 centres amb casos confirmats i 355 on hi ha gent gran que presenta símptomes, el que significa un 56,6% de les 1.073 residències que hi ha a Catalunya. L'única dada positiva del dia és que ha baixat el número de professionals que estava aïllat pel covid-19: són 4.380 treballadors, 550 menys que el diumenge.