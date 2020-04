Catalunya registra 83 morts en hospitals, la xifra més baixa dels últims quinze dies

Continua la tendència a la baixa de víctimes mortals del covid-19 als hospitals catalans, i ja van tres dies seguits. El departament de Salut ha confirmat aquest dijous la mort de 83 persones en les últimes 24 hores, la xifra més baixa de defuncions registrades des del 22 de març, quan la pandèmia va enfortir-se. Amb tot, ja són 3.231 les persones que han perdut la vida al país a causa de les complicacions respiratòries associades al patogen. No passa el mateix al miler de geriàtrics d'arreu del territori. Salut només inclou al recompte d'exitus (morts a hospitals) els residents que han estat traslladats a un centre sanitari, però no els avis que moren al geriàtric on viuen. En un dia, han mort 229 d'interns a residències, que eleven a 1.407 la xifra de persones grans que han perdut la vida en aquests equipaments.