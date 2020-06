Sanitat no registra cap nova víctima per covid-19 a Espanya en les últimes 24 hores

L'última actualització del ministeri de Sanitat indica que s'han registrat 502 nous contagis arreu de l'Estat, dels quals 141 en les últimes 24 hores. En aquest mateix informe no hi consta cap nova víctima mortal pel covid-19. Així, hi ha 243.209 contagis a tot Espanya i 27.136 defuncions. I tampoc hi ha cap nou ingrés a les UCI de l'Estat. De fet, en l'última setmana tan sols 10 pacients de coronavirus han passat a la unitat de crítics.

Segons aquest informe, a Catalunya hi ha gairebé 59.593 contagis. Això suposa un augment de 130 respecte al dia anterior. Ara bé, tan sols 33 d'aquests s'han confirmat en les últimes 24 hores. A més, sempre segons Sanitat, a Catalunya no hi ha hagut cap víctima en els últims set dies.

Els divendres, com és habitual, Sanitat afegeix més dades a l'informe i fa un balanç setmanal dels casos sospitosos que s'han tractat a Espanya. Entre els dies 5 i 11 de juny hi ha hagut poc més de 50.000 possibles casos, 30.946 atesos en centres d'atenció primària i 21.876 en hospitals. I s'ha fet la prova PCR al 90% i el 93% d'aquests pacients, respectivament. Tenint en compte que en els últims 7 dies s'han confirmat 1.995 casos a l'Estat, vol dir que només el 3,8% d'aquests sospitosos s'han acabat confirmant com a casos de covid-19.

També segons l'estudi, des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat 51.849 casos entre els professionals sanitaris, cosa que representa el 21,3% dels infectats. Ara bé, en l'últim mes tan sols s'han registrat 1.429 contagis, 411 dels quals a Catalunya.