Pugen lleugerament els contagis però torna a baixar el nombre de morts a Catalunya

El nombre de contagis a Catalunya ha tornat a créixer lleugerament, aquest dimarts, però ha baixat el nombre de víctimes. Segons ha informat el departament de Salut, s'han detectat 659 contagis en les últimes 24 hores, elevant el total de positius a 58.559 al país. D'altra banda, s'han registrat 103 defuncions, 71 menys que el dilluns. La pandèmia ha provocat la mort de 32.716 ciutadans. Pel que fa als casos greus, segueix la tendència a la baixa i ara hi ha 518 pacients a l'UCI, 39 menys que el dilluns. Des que es va arribar al pic, ara fa un mes, hi ha un terç de pacients a les unitats de crítics catalanes. Finalment, s'han registrat 752 altes i ja hi ha 32.716 curats.